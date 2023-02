Paula Toller faz show em Londrina nesta sexta-feira no Teatro Marista

A cantora Paula Toller traz à cidade a turnê Amorosa nesta sexta-feira (10) com única apresentação no Teatro Marista, às 21 horas, mas ingressos já estão esgotados, segundo organizadores. No show, Paula Toller interpreta os grandes sucessos de sua carreira de 40 anos, além de uma canção inédita, gravada recentemente





“Meu nome completo é Paula Toller Amora, e a partir de agora estou mudando para Amorosa, que contém amor, João Gilberto, irmãos Gershwin… Só coisas elegantes”, disse a artista em entrevista à revista Veja, à época do lançamento da turnê. O nome é uma referência ao disco Amoroso, de Gilberto, com canção dos Gershwin."

Publicidade

Publicidade





O repertório é uma antologia de toda sua carreira solo e no Kid Abelha, com direção musical e arranjos do lendário produtor Liminha, que também participa dos shows. A direção de arte e cenários são do consagrado arquiteto e designer Gringo Cardia, com imagens do pintor e tapeceiro modernista Genaro de Carvalho.





Clássicos como “Nada Sei”, “Lágrimas e Chuva”, “Amanhã é 23” e “Como eu quero”, entre outras, celebrando a especial conexão da artista com seu público. A fabulosa banda tem Liminha com seu violão envenenado, mais Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal) , Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria). A trajetória de Paula Toller se funde com a da banda Kid Abelha, um dos maiores fenômenos da música nacional, com mais de 10 milhões de discos vendidos, uma imensa coleção de hits e discos de ouro, platina e diamante. A banda encerrou suas atividades em 2016 e desde então a cantora segue se apresentando para os fãs brasileiros com sua voz inconfundível em uma bem-sucedida carreira solo.

Publicidade





Serviço:

Show “Amorosa”, com Paula Toller

Publicidade

Quando – Sexta-feira (10), às 21 horas

Onde – Teatro Marista (R. Cristiano Machado, 240)

Ingressos esgotados