Plataforma de dança procura artistas do Sul do Brasil; inscrições até 5 de maio

A Plataforma Iberoamericana de Dança Las Vivas, idealizada e coordenada pelos produtores culturais Mari Paula e Igor Augustho, vai realizar sua primeira convocatória para uma edição presencial no Brasil.





A ação será em Curitiba entre julho e agosto de 2025. Com edições anteriores online e presenciais na Espanha, a Las Vivas busca artistas, grupos, coletivos e produtoras de dança do Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) para integrar a programação.

“A plataforma tem como objetivo articular ações relacionadas à criações em dança no contexto iberoamericano, promovendo a difusão de espetáculos, intercâmbios artísticos, rodas de conversa e a preservação da memória da dança”, destaca Igor Augustho.





De acordo com os produtores, serão priorizados para seleção os trabalhos que dialogam com o contemporâneo e valorizam discussões culturais, políticas e coletivas. “Serão bem-vindos projetos que explorem a fronteira entre a dança contemporânea e outras linguagens artísticas, como teatro e performance. Aceitamos tanto trabalhos inéditos quanto aqueles que já foram apresentados, incluindo obras em processo, desde que cumpram os requisitos de inscrição”, explica Igor.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO





Entre os requisitos para as inscrições de artistas, grupos, coletivos e produtoras estabelecidos exclusivamente no Sul do país, representados por pessoa jurídica (MEI), bem como 80% da ficha técnica possuir registro profissional (DRT) válido. As inscrições seguem até 5 de maio e devem ser realizadas pelo formulário on-line: https://forms.gle/AAq45hBx2gcq1P3J6

A curadoria vai selecionar ao menos um trabalho de Santa Catarina, um do Rio Grande do Sul e dois do Paraná, sendo ao menos um de Curitiba. De acordo com Mari Paula, a curadoria vai analisar critérios como: “Qualidade técnica, estética e temática das criações; Viabilidade técnica para apresentações; Consonância com a proposta curatorial do evento; Representatividade artística e diversificada da dança contemporânea do Sul do Brasil”, explica. Poderá haver priorização de propostas que envolvam artistas trans, pretos/pretas, indígenas, quilombolas e/ou com deficiência. Os trabalhos selecionados vão realizar duas apresentações em Curitiba, entre 18 de julho e 10 de agosto de 2025.





SERVIÇO

Las Vivas - Plataforma Iberoamericana de Dança - edição Curitiba - 2025

Inscrições até 5 de maio de 2025

Previsão para o resultado da seleção: 15 de maio

Início: 18 de julho

Mais informações: https://forms.gle/AAq45hBx2gcq1P3J6 ; @plataformalasvivas





