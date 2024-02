Pobres Criaturas: filme com 11 indicações ao Oscar estreia em Londrina

ESTREIA/COMÉDIA







POBRES CRIATURAS





Direção: Yórgos Lánthimos.





Elenco: Jack Barton, Emma Stone, Mark Ruffalo.

Baseada no livro homônimo de Alasdair Grey e referenciando o clássico Frankenstein, a história se passa na Era Vitoriana e acompanha Bella Baxter, trazida de volta à vida após seu cérebro ser substituído pelo do filho que ainda não nasceu. O experimento é realizado pelo doutor Godwin Baxter, um cientista brilhante, porém nada ortodoxo.





Querendo conhecer mais do mundo, a jovem foge com um advogado e viaja pelos continentes, exigindo igualdade e libertação.

Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 21h45.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 13h30, 18h40, 21h40.

ESTREIA/AÇÃO





ARGYLLE: O SUPER ESPIÃO





Direção: Matthew Vaughn.





Elenco: Fiona Marr, Bryce Dallas Howard, Bobby Holland Hanton.





No filme, Elly é uma renomada autora que ficou conhecida por uma série de romances de espionagem que acompanham o agente Argylle. Porém a trama de Elly deixa de ser apenas uma ficção e acaba se tornando realidade, colocando a escritora no centro de uma complexa e perigosa teia de trapaças e assassinatos.





Com a ajuda de Aiden e o gato Alfie, Elly deve lidar com as consequências do encontro entre o mundo real e fictício.





Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 1750, 15h20, 18h40, 21h40.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h05, 19h05, 22h05.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 16h15, 19h00, 21h45, 20h45.