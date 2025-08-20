Premiado grupo teatral de Londrina leva repertório completo ao Paraná

O Núcleo Ás de Paus, reconhecido grupo de teatro de Londrina, inicia no mês de agosto, o projeto "Caravana Ás de Paus", uma ambiciosa circulação que levará o repertório completo da companhia para todas as macrorregiões histórico-culturais do Paraná. Entre agosto de 2025 e maio de 2026, serão realizadas 30 apresentações gratuitas nas cidades de Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, Apucarana, Maringá, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Guarapuava.





A circulação começa no dia 21 de agosto em Ponta Grossa, com oficinas para alunos da rede pública, e espetáculos na Feirinha do Produtor da Benjamin Constant com apresentações sempre às 19h.

REPERTÓRIO PREMIADO





A Caravana apresentará os três espetáculos que compõem o repertório atual do grupo: "Leno Queria Nascer Flor", "Encontro de Gigantes" e "Fagulha". “Encontro” e “Fagulha” conquistaram troféus nas principais categorias – melhor espetáculo infantil e melhor espetáculo adulto – e mais outras cinco premiações como direção, atriz, sonoplastia, figurino e dramaturgia, do Troféu Gralha Azul 2023, a maior premiação para produções teatrais do Paraná.

"Encontro de Gigantes" celebra a existência milenar da perna de pau através de duas figuras excêntricas que aguardam o tão esperado encontro. "É um espetáculo para crianças de todas as idades, de zero a 120 anos", explica o ator Thunay Tartari. "Ele fala sobre o se agigantar, uma metáfora do ser humano que cresce e que pode recuperar o encantamento da vida."





"Fagulha" é um teatro de arena que conta a história de três viajantes que se encontram numa espécie de fim do mundo. "É um espetáculo sobre a nossa finitude. Ele nos faz refletir sobre a importância do fim para a construção de novos amanhãs", descreve.

"Leno Queria Nascer Flor" é um espetáculo solo do ator Rogério Francisco Costa, que dá vida a Leno, um andarilho que ocupa o espaço público estabelecendo relações com o lugar e com as pessoas. Revirando todo o lixo que carrega, descobre personagens e histórias reais ou inventadas, que o levam a viagens reveladoras de um imaginário de lembranças imprecisas. As histórias que Leno compartilha refletem sobre aspectos existenciais e estabelece uma espécie de pacto de humanidade. Leno só quer seguir seu caminho com sua dança e seu grito para nascer flor.





FORMAÇÃO E DIÁLOGO

Além das apresentações, o projeto inclui a oficina "Jogo, Teatro e Descoberta", voltada para estudantes de escolas públicas (8 a 12 anos e de 13 a 17 anos), e bate-papos com o elenco após as apresentações.





"A proposta da oficina é compartilhar nossa prática teatral focada no jogo teatral, trabalhando as potências criativas que as crianças e adolescentes já possuem", explica a atriz Camila Feoli. "E o bate-papo é um momento de comunhão com o público, para ouvir como o espetáculo afetou o coração de cada pessoa."

