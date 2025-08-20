Premiado grupo teatral de Londrina leva repertório completo ao Paraná

O Núcleo Ás de Paus, reconhecido grupo de teatro de Londrina, inicia no mês de agosto, o projeto "Caravana Ás de Paus", uma ambiciosa circulação que levará o repertório completo da companhia para todas as macrorregiões histórico-culturais do Paraná. Entre agosto de 2025 e maio de 2026, serão realizadas 30 apresentações gratuitas nas cidades de Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, Apucarana, Maringá, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Guarapuava.
A circulação começa no dia 21 de agosto em Ponta Grossa, com oficinas para alunos da rede pública, e espetáculos na Feirinha do Produtor da Benjamin Constant com apresentações sempre às 19h.
REPERTÓRIO PREMIADO
A Caravana apresentará os três espetáculos que compõem o repertório atual do grupo: "Leno Queria Nascer Flor", "Encontro de Gigantes" e "Fagulha". “Encontro” e “Fagulha” conquistaram troféus nas principais categorias – melhor espetáculo infantil e melhor espetáculo adulto – e mais outras cinco premiações como direção, atriz, sonoplastia, figurino e dramaturgia, do Troféu Gralha Azul 2023, a maior premiação para produções teatrais do Paraná.
"Encontro de Gigantes" celebra a existência milenar da perna de pau através de duas figuras excêntricas que aguardam o tão esperado encontro. "É um espetáculo para crianças de todas as idades, de zero a 120 anos", explica o ator Thunay Tartari. "Ele fala sobre o se agigantar, uma metáfora do ser humano que cresce e que pode recuperar o encantamento da vida."
"Fagulha" é um teatro de arena que conta a história de três viajantes que se encontram numa espécie de fim do mundo. "É um espetáculo sobre a nossa finitude. Ele nos faz refletir sobre a importância do fim para a construção de novos amanhãs", descreve.
"Leno Queria Nascer Flor" é um espetáculo solo do ator Rogério Francisco Costa, que dá vida a Leno, um andarilho que ocupa o espaço público estabelecendo relações com o lugar e com as pessoas. Revirando todo o lixo que carrega, descobre personagens e histórias reais ou inventadas, que o levam a viagens reveladoras de um imaginário de lembranças imprecisas. As histórias que Leno compartilha refletem sobre aspectos existenciais e estabelece uma espécie de pacto de humanidade. Leno só quer seguir seu caminho com sua dança e seu grito para nascer flor.
FORMAÇÃO E DIÁLOGO
Além das apresentações, o projeto inclui a oficina "Jogo, Teatro e Descoberta", voltada para estudantes de escolas públicas (8 a 12 anos e de 13 a 17 anos), e bate-papos com o elenco após as apresentações.
"A proposta da oficina é compartilhar nossa prática teatral focada no jogo teatral, trabalhando as potências criativas que as crianças e adolescentes já possuem", explica a atriz Camila Feoli. "E o bate-papo é um momento de comunhão com o público, para ouvir como o espetáculo afetou o coração de cada pessoa."
17 ANOS DE HISTÓRIA
Criado em 2008 em Londrina, o Núcleo Ás de Paus conquistou evidência no cenário teatral nacional ao longo de seus 17 anos de trajetória. O grupo já circulou por mais de 20 estados brasileiros, realizou cerca de 500 apresentações em aproximadamente 150 cidades, alcançando um público estimado de 180 mil pessoas.
"Nascemos da proposta de apresentar na rua, em espaços abertos", conta Thunay Tartati. "A perna de pau é como um palco ambulante. O teatro de rua é apaixonante porque vai até as pessoas, consegue acessar quem está passando e muitas vezes proporciona a primeira experiência teatral."
Para este projeto, a companhia estruturou uma equipe robusta de produção e estabeleceu parcerias com agentes locais, contribuindo para movimentar a economia das cidades visitadas. "Nossa expectativa é poder levar nosso trabalho para novos públicos", afirma Rogério Costa. "Sempre vemos que ainda há muitos lugares e pessoas que não conhecem nosso trabalho premiado."
A atriz Camila Feoli complementa: "É a primeira vez que viajamos com todo nosso repertório. Chegar e ocupar o espaço público da cidade com todos os nossos trabalhos será bem potente."
SERVIÇO:
Projeto: Caravana Ás de Paus
Cidade: Ponta Grossa
Local: Feirinha do Produtor da Benjamin Constant
Gratuito
- Dia 21 de agosto - quinta: Oficina “Jogo, Teatro e Descoberta” à tarde em escola pública atividade fechada aos alunos da escola
- Dia 21 de agosto - quinta: “Leno Queria Nascer Flor” às 19h
- Dia 22 de agosto - sexta: “Fagulha” às 19h
- Dia 23 de agosto - sábado: “Encontro de Gigantes” às 19h
A “Caravana Ás de Paus” é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.
