Primeira música oficial da Copa do Mundo de 2022 é lançada

Finalmente chegou a época de Copa do Mundo. Tempo de acompanhar cada etapa e vibrar muito pelo seu país e, claro, em uma copa não pode faltar a música oficial! Existem canções que até hoje deixam saudades, como é o caso de “Waka Waka”, da edição de 2010 ,que aconteceu na África do Sul.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A primeira música para a edição de 2022 foi lançada nesta sexta-feira (1º): "Hayya Hayya (Better Together)" é cantada por Trinidad Cardona, em parceria com Davido e Aisha, que é um ícone da música pop no Catar, país-sede da competição.

Continua depois da publicidade





LEIA TAMBÉM:





Brasil estreia contra a Sérvia na Copa do Mundo; veja os grupos





Fifa revela o mascote da Copa do Mundo no Catar

Continua depois da publicidade





E claro que a internet não perdoou. Várias comparações estão sendo feitas no Twitter, onde os internautas relembram suas músicas favoritas de copas passadas, como "Wavin' Flag", que não foi música oficial do torneio, mas fez muito sucesso e é querida até hoje!