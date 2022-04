Shows da ExpoLondrina começam com Zé Neto & Cristiano na arena principal nesta sexta-feira

A dupla Zé Neto & Cristiano é a grande atração que reinaugura a arena de shows da ExpoLondrina, após dois anos sem o evento por conta da pandemia do coronavírus, nesta sexta-feira (1). Agora, sobem ao palco para estrear a temporada de apresentações os donos de sucessos como "Você beberia ou não Beberia?", "Vamo tomar uma", "Ela e ela", "Eu ligo para você", "Te amo", "Seu polícia", "Estamos quites", "Bobo fui eu", "notificação preferida". A expectativa do público é grande e os ingressos para o show estão lotados.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LEIA MAIS: Com presença de Ratinho Jr., abertura da ExpoLondrina será nesta sexta-feira

Continua depois da publicidade





ExpoLondrina terá Barões da Pisadinha, Dennis DJ, Gusttavo Lima, Maiara & Maraísa e Bruno & Marrone





DJ Samhara, Sevenn, Menos é Mais, Marcus Cirillo e Adriano do Vale completam grade de atrações da ExpoLondrina





Estande da PM terá viaturas Camaro, Porsche, Opala e Jeep na ExpoLondrina

Continua depois da publicidade

Naturais de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Zé Neto e Cristiano se conhecem desde os três anos de idade. Apesar de terem seguido caminhos diferentes em suas vidas, sempre foram apaixonados pela música e, em 2011, os dois amigos se reencontraram e estabeleceram a parceria em busca do mesmo sonho: cantar. A partir daí, o trabalho árduo trouxe o amadurecimento artístico na carreira da dupla.

Cinco anos depois, lançaram pela Som Livre o projeto “Ao Vivo em São José do Rio Preto”, com a participação de grandes nomes do gênero como Henrique & Juliano e Marília Mendonça. Em 2015, começaram a emplacar os primeiros hits. O projeto "Um Novo Sonho" foi o sucesso de 2017. Em 2018, estouraram com “Largado às Traças”, um dos grandes destaques que levou as principais premiações do ano: “Troféu Domingão - Melhores do Ano 2018” e “Caldeirão de Ouro – Caldeirão do Huck”. No início de 2019 lançaram o EP "Acústico de Novo", disponível nas plataformas digitais. Em outubro de 2019, a dupla lançou o quarto trabalho audiovisual da carreira, “Por mais Beijos Ao Vivo”.