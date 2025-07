Projeto 'Vestindo Histórias' abre inscrição para oficina de figurino em Londrina

Estão abertas as inscrições para a oficina “Vestindo Histórias”, voltada a estudantes e profissionais das áreas de cinema, teatro, moda e audiovisual, além de pessoas interessadas na linguagem visual do figurino.





A oficina terá duração de cinco dias e é presencial. Sob o comando da figurinista Isbella Brasileiro, os participantes vão explorar a história, a concepção e o impacto simbólico do figurino nas artes visuais, unindo teoria e prática. Cada encontro aproxima os alunos da compreensão do figurino não apenas como estética, mas como uma ferramenta dramatúrgica fundamental, em diálogo com roteiro, direção de arte e fotografia.

Serão analisados figurinos emblemáticos do cinema brasileiro e internacional, estimulando o olhar crítico e criativo de quem veste histórias. As vagas são limitadas e destinadas a pessoas acima dos 16 anos. As inscrições devem ser realizadas pelo site vestindohistorias.art.br até o dia 08 de agosto.

O projeto foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Governo Federal, e percorre diversas idades do Paraná.



SERVIÇO:

Oficina Vestindo Histórias – Londrina

Quando: de 18 a 22 de Agosto 2025

Onde: Canto do MARL - Av. Duque de Caxias, 3241

Horário: segunda das 13h às 19h; terça a quinta, das 13h às 18h; sexta, das 13h às 17h

Gratuito – com vagas destinadas a PCDs e minorias sociais, acessibilidade em Libras e legendas.

Inscrições: de 21 de julho a 08 de agosto, exclusivamente pelo site vestindohistorias.art.br

