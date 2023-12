Prova em dupla define os campeões da segunda temporada do Masterchef na próxima terça-feira

Após a primeira avaliação, será a vez de preparar uma sobremesa que dê as boas-vindas a 2024. Mais do que nunca, os participantes devem mostrar que a experiência e bagagem diante dos fogões fazem toda a diferença.

Divididos em duplas, eles terão de ajustar as ideias e a criatividade com o parceiro para fazer a escolha de um menu de Ano Novo que agrade em cheio ao paladar dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Para começar, os concorrentes precisam servir uma proteína com molho e acompanhamentos.

A Band apresenta nesta terça-feira (26), às 22h30, a grande final do MasterChef+. Depois de uma temporada cheia de emoções e receitas memoráveis, Cida, Eduardo, Maria do Carmo e Mônica disputam o tão sonhado troféu de melhor cozinheiro amador do país com mais de 60 anos.





A dupla que fizer os melhores pratos será coroada como a grande campeã do talent show e leva para casa R$ 25 mil no cartão Pão, cada um, e mais 25 mil pontos stix para trocar por prêmios, oferecidos pelo Pão de Açúcar, mercado oficial do MasterChef. A Eisenbahn irá presentear os competidores com um curso profissional de sommelier de cervejas e um home bar completo.

Para inovar a cozinha, eles ainda vão ganhar um conjunto premium de panelas da Royal Prestige. E, para fechar com chave de ouro, a Arcelormittal, maior produtora de aço do Brasil e líder no mercado global, irá entregar dois troféus exclusivos e equipar a residência dos ganhadores com utensílios e eletrodomésticos feitos em aço.

O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea na Band e no aplicativo Bandplay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 20h, no canal Discovery Home & Health e nos streamings HBO Max e discovery+. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.