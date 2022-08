Que tal pegar um cineminha durante a semana? Confira a programação em Londrina

Desde que os cinemas voltaram a funcionar, pudemos acompanhar muitas estreias maravilhosas que tiveram ingressos esgotados e sessões lotadas. Sem dúvidas, pegar um cineminha fez muita falta, afinal, é o programa perfeito para ir com a família, com o namorado, com os amigos, com quem você quiser! Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

E o mais interessante é que os cinemas estão abertos todos os dias, inclusive nos dias de semana, aqueles dias que normalmente não temos nada para fazer de divertido. Então, para distrair a cabeça de toda a rotina de meio de semana, nada melhor que um cineminha! Confira a programação, sessões e preços dos cinemas de Londrina de segunda a sexta-feira:



ANIMAÇÃO



DC LIGA DOS SUPERPETS



Direção: Jared Stern. Com Marcelo Garcia, Dwayne Johnson, Duda Espinoza. DC Super Pets acompanha Krypto o Supercão e Superman, amigos inseparáveis, compartilhando os mesmos superpoderes e lutando contra o crime em Metrópolis lado a lado. Quando Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados por Lex Luthor (Maron Maron), Krypto (Dwayne Johnson), forma uma equipe de animais de estimação que receberam superpoderes: um cão chamado Ace (Kevin Hart), que se torna super forte e indestrutível.

Cineflix Aurora - 14h, 15h, 16h15, 17h15, 18h30 e 20h45. -Promoções (válida exceto em feriados, pontos facultativos, pré-estreias e eventos especiais): De segunda a sexta todos pagam meia entrada (R$ 15,00)

Cinemark Boulevard - 15h, 15h45, 16h30, 18h15, 20h50. -Promoções: No Cinemark, apresentando documento para meia entrada ou sendo cliente Bradesco Cartões, Bradesco Prime, Vivo Valoriza e Elo pagam meia entrada! (R$ 12,00)

Multiplex Catuaí - 14h20, 15h30, 16h30, 17h40, 19h, 19h50, 21h10. -Promoções: De segunda a sexta todos pagam meia entrada (R$ 15,00)



Cineystem Norte Shopping - 14h, 15h, 16h10, 17h10, 18h20, 19h15, 20h30. -Promoções (válida exceto em feriados, pontos facultativos, pré-estreias e eventos especiais):

De segunda a quarta todos pagam meia entrada (R$ 15,00)

Cine Villa Rica - 15h, 17h, 18h, 19h.

-Promoções (válida exceto em feriados, pontos facultativos, pré-estreias e eventos especiais):

De terça e quarta todos pagam meia entrada (R$ 13,00)

COMÉDIA



PLUFT, O FANTASMINHA



Direção: Rosane Svartman. Com Juliano Cazarré, Lolla Belli, Cleber Salgado. A menina Maribel e o fantasma que morre de medo de gente desenvolvem uma inesperada amizade. Um dia, ela é sequestrada pelo pirata Perna de Pau, que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris. Na casa abandonada onde o velho morou, Maribel espera pela ajuda dos marinheiros Sebastião, João e Juliano, muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota.

Cineflix Aurora - às 14h45.

CineSystem Norte Shopping - às 14:45.

MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU



Dir. Kyle Balda. Com Leandro Hassum, Steve Carell, Alan Arkin. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder, o lendário lutador Wild Knuckles, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro.

Cineflix Aurora - às 15h20, 17h, 19h20.

Cinemark Boulevard - às 14h50, 15h15, 17h, 18h, 19h20, 20h10.

CineSystem Norte Shopping - às 14h45, 15h55, 17h50, 19h45.

Multiplex Catuaí - às 15h, 15h30, 17h, 17h30, 19h, 19h30, 21h.



TERROR



O TELEFONE PRETO



Dir. Scott Derrickson. Com Mason Thames, Madeleine McGraw e Ethan Hawke. Um garoto de 13 anos, é sequestrado por um sádico serial killer em um porão a prova de som, onde os gritos do menino não podem ser ouvidos. Na parede do porão, Finney encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, e elas tentam evitar que o Finney sofra o mesmo destino. Enquanto isso, a melhor amiga de Finney tem sonhos que indicam o lugar onde ele pode estar e corre contra o tempo para resgatar o amigo antes que seja tarde demais.

Cineflix Aurora - às 19h30 e 21h50.

Cinemark Boulevard - às 17h30, 19h40, 21h, 21h40.

Multiplex Catuaí - às 19h30 e 21h45.

CineSystem Norte Shopping - 17h05, 19h20,21h45.



DRAMA



ELVIS



Dir. Baz Luhrmann. Com Austin Butler, Tom Hanks e Olivia DeJonge. A cinebiografia de Elvis Presley acompanha por décadas da vida do artista e sua ascensão à fama, a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário "Colonel" Tom Parker. A história mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos EUA em constante evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla Presley, fonte de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida.

Cineflix Aurora - às 15h10, 18h20 e 21h30.

Cinemark Boulevard - às 17h30 e 19h40.

CineSystem Norte Shopping - às 21h30.

Multiplex Catuaí - às 16h30 e 21h30.

Cine Villa Rica - às 15h, 19h, 19h30, 21h.



AÇÃO



THOR: AMOR E TROVÃO



Dir. Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale. Em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior, mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, Korg e da ex-namorada Jane Foster, que inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, revelando-se a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Cineflix Aurora - às 16h45, 19h15, 21h45.

Cinemark Boulevard - às 14h40, 15h30, 17h45, 18h30, 20h30, 21h20

CineSystem Norte Shopping - às 14h30, 17h, 19h30, 21h55.

Multiplex Catuaí - 14h30, 16h30, 17h, 19h, 19h30, 21h30, 22h.



TOP GUN: MAVERICK



Direção: Joseph Kosinski. Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Na sequência de Top Gun: Ases Indomáveis, acompanhamos a história de Pete “Maverick” Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor.

Cineflix Aurora - às 21h20.

CineSystem Norte Shopping - às 21h40.



CLÁSSICOS



BLADE RUNNER O CAÇADOR DE ANDRÓIDES (1982)