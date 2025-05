Rapper Oruam é preso no Rio de Janeiro por direção perigosa

O rapper Oruam, 23, foi detido durante blitz nesta quinta-feira (20) e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi autuado em flagrante por direção perigosa e teve fiança arbitrada.





Fãs que estavam no local fizeram imagens e protestaram contra a prisão do cantor. Oruam é dos principais nomes do trap nacional e tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.





Segundo informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Oruam foi detido por policiais militares do 31º BPM após "efetuar manobra perigosa com veículo automotor em via pública", na tentativa de evadir a blitz.





LEI ANTI-ORUAM





Nas últimas semanas, ao menos 12 capitais do país protocolaram propostas que querem proibir músicas com apologia do crime ou das drogas.





Um dos projetos, de autoria da vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil-SP), foi apelidado de "lei anti-Oruam". O documento propõe o veto à "execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia do crime, ao uso de drogas, ou expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico, nas unidades escolares da rede de ensino do Estado de São Paulo."





Propostas similares foram protocoladas em outras 11 capitais, além do Congresso Nacional, por Kim Kataguiri (União) e do Senado, com Cleitinho (Republicanos-MG).





Há duas semanas, Oruam se pronunciou nas redes sociais sobre o projeto de lei. "Eles sempre tentaram criminalizar o funk, o rap e o trap. Coincidentemente, o universo fez um filho de traficante fazer sucesso, Eles encontraram a oportunidade perfeita para isso, virei pauta política", escreveu.





"Mas o que vocês não entendem é que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam mas todos os artistas da cena", continuou.





Oruam é filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, preso desde 1996 por tráfico e homicídio.





Na música, o rapper é autor do hit "Oh Garota Eu Quero Você Só pra Mim", que foi a mais tocada do Brasil em janeiro, e, mesmo sem ter lançado um disco. Além do Lollapalooza, ele já se apresentou no Rock in Rio e foi atração musical do cruzeiro do jogador de futebol Neymar Jr.





O músico é dono das faixas "Diz Aí Qual É o Plano?", "Para de Mentir" e "Rolé na Favela".