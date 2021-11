Reboot dramático de "Um Maluco no Pedaço" ganha teaser oficial

A plataforma de streaming Peacock divulgou o primeiro teaser oficial de "Bel-Air", reboot dramático do sucesso "Um Maluco no Pedaço" (1990-1996), estrelado pelo ator e rapper Will Smith, 53, ao longo dos anos 1990.

A produção promete uma visão dramática para a história clássica do jovem Will, de origem humilde, que vai morar com seus tios ricos após se envolver em uma briga com pessoas perigosas de sua cidade natal. "Bel-Air" deve estrear em 2022, e já teve sua sequência confirmada.

No elenco, estarão Adrian Holmes como Tio Phil e Cassandra Freeman dará vida à tia Vivian. O personagem principal, que antes era de Will Smith, será interpretado por Jabari Banks, que marca sua estreia em grandes produções, segundo sua página do site IMDb.





No anúncio do protagonista, Will deu a notícia para o ator por meio de uma chamada de vídeo. "É um prazer conhecer você e do fundo do coração quero te parabenizar, você ganhou o papel de Will em 'Um Maluco no Pedaço", disse Smith, que foi lançado ao estrelato pela comédia. O jovem ator respondeu:"Eu estou pronto, muito pronto".





O elenco ainda conta com Olly Sholotan como Carlton Banks; Coco Jones como Hilary Banks; Akira Akbar, de "Capitã Marvel" como Ashley Banks; Jimmy Akingbola como Geoffrey; Jordan L. Jones como o DJ "Jazzy" Jeff; e Simone Joy Jones como Lisa.

A nova versão vai usar um tom mais para mostrar os conflitos raciais e a realidade dos negros nos Estados Unidos. Antes mesmo de ser lançada, a série já recebeu o pedido de duas temporadas. Ela será exibida pela Peacock, serviço de streaming da Universal.







"Um Maluco no Pedaço" teve sua exibição original entre os anos de 1990 e 1996, e atualmente as seis temporadas estão disponíveis nas plataformas de streaming do Globoplay e da HBO Max.





Assista ao teaser: