Roça de A Fazenda 13 é composta por Dayane, Erika e Tiago; Rico é novo fazendeiro

Dayane Mello, Erika Schneider e Tiago Piquilo disputam a permanência nesta semana em A Fazenda 13 (Record). Um dos três será o terceiro eliminado do programa e deixa a competição nesta quinta-feira (7).

Erika recebeu os sete votos dados pelos colegas de confinamento. A ex-bailarina do Faustão foi criticada por indicar Mussuzinho na semana anterior, acusando-o de machismo.

Ela tinha o direito de puxar alguém para ir também para a roça, e optou por Tiago. Na justificativa, ela disse que não puxaria colegas de quem se sentia mais próxima.





Já Dayane foi indicada por Arcrebiano (Bil Araújo), que deveria indicar uma pessoa para a roça porque recebeu o poder da chama vermelha de Mileide Mihaile. A modelo havia votado no ex-BBB.

Rico Melquiades, que havia sido indicado pelo fazendeiro Gui Araujo, conseguiu se livrar da berlinda. Ele venceu a prova do fazendeiro, se tornando fazendeiro da semana.





Prova do fazendeiro





A prova que sagrou o novo fazendeiro do programa contou com a participação de todos os confinados. A apresentadora Adriane Galisteu lia perguntas sobre a personalidade dos participantes do programa.





Na primeira rodada, eles precisavam apontar (em ordem definida por sorteio antes de cada rodada) quem era o participante mais "planta" do programa. Rico escolheu Tiago, Erika indicou Marina Ferrari e Dayane apontou Dynho Alves.





Depois, o resto da casa tinha que escolher, entre os três, qual era o que mais se encaixava naquela característica. Tiago foi eleito por nove colegas como o "planta" da edição.





Na segunda rodada, foi a vez de dizer quem se achava "o dono da Fazenda" e gostava de mandar nos outros. Rico indicou Bil, Day apontou MC Gui e Erika disse que era Gui. Com cinco votos dos colegas, Bil foi o eleito pelos colegas.





A terceira rodada tinha como objetivo de indicar quem era o peão que tentava se mostrar algo que não é. Erika apontou Erasmo Viana, Rico foi em Vitor Pecoraro e Dayane, em Bil. Com seis votos, o eleito da casa foi Vitor.





O vencedor da prova seria o melhor de quatro rodadas (em caso de empate, haveria uma rodada extra com os empatados). Com três vitórias em três rodadas, Rico se tornou o fazendeiro da semana.