A Fazenda 13 estreia com audiência menor que em 2020

A estreia de A Fazenda 13 , na noite desta terça (14), registrou média de audiência de 12 pontos na Grande São Paulo. O índice é inferior ao do primeiro programa de 2020, quando o reality rural da Record alcançou média de 13,6 pontos na região (cada ponto equivale a 76.577 domicílios).





Ainda que o resultado seja inferior ao do ano passado, A Fazenda, agora sob o comando de Adriane Galisteu no lugar de Marcos Mion, conseguiu abalar a audiência da Globo, líder no horário.





Sucesso na faixa, o The Masked Singer que vinha fazendo 21 pontos de média em São Paulo, marcou na noite desta terça (14), 17,8 pontos, sua marca mais baixa desde a estreia. No programa da Globo foi revelado que o famoso por trás da fantasia de onça-pintada era Alexandre Borges.





A Fazenda também apresenta performance muito superior ao registrado pela Ilha Record, que era exibido anteriormente na mesma faixa de horário. Apresentado por Sabrina Sato, a atração marcou nas últimas terças 6,5 pontos.





Na noite desta terça, A Fazenda 13 estreou revelando os últimos competidores que disputarão o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality. Dynho Alves, Erasmo Viana, Aline Mineiro e Erika Schneider foram os últimos dos 20 nomes confirmados. Uma 21ª vaga ainda está sendo disputada por quatro influenciadores separados no paiol.





Já tinham sido confirmados nesta edição: Arcrebiano, Dayane Mello, Fernanda Medrado, Gui Araújo, Liziane Gutierrez, Marina Ferrari, MC Gui, Mileide Mihaile, Mussunzinho, Nego do Borel, Rico Melquíades, Solange Gomes, Tati Quebra Barraco, Tiago Piquilo, Valentina Francavilla e Victor Pecoraro.





O programa deve durar, em princípio, 94 episódios, e deve ser recheado de tretas e polêmicas, a julgar pelo elenco anunciado.