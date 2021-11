Roça de A Fazenda 13 é formada por Erasmo, Rico e Solange

Aconteceu na noite desta quarta-feira (3) a sexta Prova do Fazendeiro em A Fazenda 13. Marina Ferrari levou a melhor na disputa contra Solange Gomes e Rico Melquíades e, além de escapar da berlinda, garantiu mais uma semana no reality e o direito de indicar um dos colegas de confinamento na formação da próxima Roça.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A prova montada em um galpão contava com três etapas. Na primeira delas, os participantes deveriam encaixar seis bolas em uma mesa, mas antes precisariam passar por uma cama de gato para atravessar o espaço levando a bola. Na etapa seguinte, era necessário acertar outras três bolas em diferentes caixas com o auxílio de uma gangorra. A décima e última bola do jogo deveria ser erguida em um cesto com a ajuda de uma manivela. O primeiro que conseguisse terminar tudo seria o vencedor.

Continua depois da publicidade





Como de costume, os participantes que estão na Roça tiveram um tempo para defender a permanência na disputa. Erasmo pediu apoio do público, argumentando que entrou de "peito aberto" no reality. "Estou sempre buscando evoluir como ser humano".





Rico não usou todo seu tempo para falar, mas também deixou claro que quer permanecer no reality, dizendo que tem "muito a mostrar ainda". "Não vai ser meu pedido, mas as atitudes que me farão ficar", ponderou o humorista.

Continua depois da publicidade





Já Solange apelou às mulheres que, assim como ela, são mães solo e também àquelas que são vítimas de violência doméstica para permanecer no programa, dizendo ser a prova que "é possível superar esses problemas". " Quero ser justa nas minhas verdades", afirmou.





Formação da roça





A fazendeira Sthe indicou Rico, dizendo que o peão a desapontou e que ele tem um jogo baixo de desestabilizar as pessoas, é grosseiro e mal educado. "Lá fora eu sou muito carinhosa com os meus amigos e aqui não é diferente com o Dynho, o Bil e a Mileide".





Rico disse que estava esperando ser indicado pela fazendeira devido a discussão que eles tiveram no Jogo da Discórdia. "Ela é sombra do Bil e do Dynho", disse o peão, que foi interrompido por Sthe. "Posso falar sombra [Sthe]? Ela não tem moral para falar de mim, nem vida ela tem aqui dentro", disse Rico.





Solange e Dynho receberam cinco votos cada e foram os mais votados da casa. Sthe desempatou e indicou a ex-Banheira do Gugu, que puxou Erasmo da Baia para a berlinda. A roça ficou completa quando Marina Ferrari foi a última a sobrar no jogo Resta Um.





A eliminação acontecerá na noite desta quinta-feira (4).