MC Gui, Rico e Tati Quebra Barraco disputam roça em A Fazenda

MC Gui, Rico Melquiades e Tati Quebra Barraco disputam a permanência em A Fazenda 13 (Record) nesta semana. Um dos três será o sexto eliminado do programa e deixa a competição na quinta-feira (28).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O funkeiro foi parar na roça por indicação do fazendeiro Bil Araújo (Arcrebiano). Ele disse que escolheu o cantor porque considerá-lo incoerente ao tirar o Rico da última roça para não ser puxado da baia.

Continua depois da publicidade





Já o ex-De Férias com o Ex recebeu quatro votos dos colegas de confinamento. Ele quase escapou da roça após Gui Araujo usar o poder da chama amarela para dobrar os votos de Solange Gomes. Com isso, os dois ficaram empatados, mas o fazendeiro salvou a ex-musa da banheira do Gugu.





Por fim, a funkeira foi puxada por Rico. Pela dinâmica da semana, ele tinha o direito de escolher uma pessoa para disputar a roça com ele. Porém, ele foi vetado da prova do fazendeiro.

Continua depois da publicidade





Sthe Matos, que havia sobrado na dinâmica do "resta um", conseguiu se livrar da berlinda. Ela venceu a prova do fazendeiro, se tornando fazendeira da semana.





A prova que sagrou a nova fazendeira consistia em arremessar bolas com um estilingue gigante em um painel. O objetivo era acertar cinco casulos diferentes, que representavam produtos do patrocinador.





Os participantes não sabiam que produto estava em cada casulo. Caso o mesmo participante acertasse mais de uma vez o mesmo produto, ele precisava doá-lo para um dos outros participantes.





Porém, isso não chegou a ocorrer. Sthe, que começou mal, acabou passando na frente dos colegas e acertando primeiro os cinco produtos.