Roça de A Fazenda 13 elimina Tati Quebra Barraco; MC Gui e Rico seguem no jogo

A peoa Tati Quebra Barraco foi a sexta eliminada na 13ª edição de A Fazenda (Record) do reality com 15,78%, na noite desta quinta-feira (21). Ela perdeu a disputa na preferência do público para MC Gui e Rico Melquiades.

A peoa parecia não acreditar na eliminação, mas agradeceu a todos que votaram para ela ficar. Tati disse que a torcida dela fica para MC Gui ou Solange. Adriane Galisteu desejou sucesso para a funkeira.

MC Gui foi o primeiro peão a receber uma nova chance de voltar para o jogo com 20,41%. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação.





O funkeiro voltou comemorando e segurando uma foto da família. Quando entrou na sede da fazenda foi abraçado por Erasmo, que o levantou do chão. Em seguida, os outros peões foram abraçar MC Gui.

Na volta do peão, deu para ouvir uma queima de fogos, mas Galisteu deixou claro que isso não tinha nada a ver com a direção de A Fazenda.





Rico foi o segundo peão salvo com 63,81% dos votos do público. A apresentadora brincou com o bordão de Rico para dizer que "ele não vai ficar calado". Ele voltou em choque para a fazenda, mas quando abriu a porta gritou: "Calada, vence". Ele foi abraçado por Aline, Valentina e Dayane, que gritavam de felicidade com o retorno do peão.





Solange ficou chocada com a volta de Rico e não se levantou do sofá para abraçar o peão. Ela começou a chorar com a eliminação de Tati e foi consolada por outros peões.





Galisteu brincou dizendo que não é desta vez que Rico vai levar todos os xampus que pegou na sede para as tias. Ele tinha separado vários xampus depois de ter sido indicado para a roça dizendo que a família é grande, arrancando gargalhadas de parte dos participantes.