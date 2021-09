Mussuzinho está direto na Roça; Bil, Day e Gui disputam Prova do Fazendeiro

Mussunzinho, Bil Araújo, Dayane Mello e Gui Araújo são os escolhidos para ir à segunda roça desta temporada de A Fazenda 13 (Record), na noite desta terça-feira (28). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um.

Continua depois da publicidade





A fazendeira Erika Schneider indicou Mussunzinho direto para a roça. Ele aceitou o voto dizendo que o reality é um jogo, mas não concorda com as atitudes dela.

Continua depois da publicidade





O peão Rico recebeu sete votos dos outros participantes, que justificaram a indicação dizendo que ele é muito agressivo. Dono do poder do Lampião, Rico entregou a chama vermelha para Marina e ficou com a amarela. Com isso, ele pode transferir os sete votos recebidos para Bil Araújo, que ocupou o segundo banco da roça.





Ao transferir os votos, Rico agradeceu ao peão Bil por ensinar ele a jogar com a razão. "Eu estou muito feliz, é um prazer muito grande colocar os meus votos no Bil", disse. O quarto peão indicado para roça foi Gui Araújo, que sobrou na dinâmica do resta um.

Continua depois da publicidade





Com o poder da chama, Marina pode vetar um dos indicados de participar da Prova do Fazendeiro e escolheu Mussunzinho, que vai direto para o voto popular.





Quem votou em quem:





*Mileide votou no Rico

*Tiago votou no Rico

*Valentina votou no MC Gui

*Gui Araújo votou no Erasmo

*Bil votou no Rico

*Solange votou na Valentina

*Marina votou no Erasmo

*Rico votou no Erasmo

*Tati Quebra Barraco votou no Rico

*Mussunzinho votou no Rico

*Dayane votou no Bil

*Erasmo votou na Aline

*Mc Gui votou no Rico

*Dynho votou na Aline

*Aline votou no Erasmo

*Sthe votou no Tiago

*Victor votou no Rico