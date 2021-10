Confirmada no Rock In Rio, DJ Rivkah é uma das mais jovens artistas da história do festival

A jovem, de apenas 14 anos, tem um extenso currículo multidisciplinar de dar inveja. Franco-brasileira, Rebecca Rangel, mais conhecida como Rivkah, nasceu na Noruega e se mudou para o Brasil aos 06 anos de idade. Poliglota, é a produtora de música eletrônica mais jovem do planeta e está com sua presença confirmada na próxima edição do Rock In Rio, o maior festival de música e entretenimento do mundo, que acontece em Setembro de 2022, no Rio de Janeiro. Ela será uma das artistas mais jovens a se apresentar no palco do RIR.

A DJ já se apresentou em outros festivais e grandes eventos como PlayGround Music Festival, XXXperience, Sutton (SP), Réveillon de Fernando de Noronha, Festival de Cinema de Gramado, ‘Nosso Camarote’ na Sapucaí e em cima de um trio elétrico no carnaval de Salvador, onde tocou por mais de 05 horas para um público que ultrapassava 1 milhão depessoas. Por ser curiosa e gostar de passear por todas as vertentes, Rivkah não se rotula musicalmente.

A carreira de Rivkah é gerenciada pela GH Music, escritório que tem em seu casting artistas como Dilsinho, Mumuzinho, Alok, Menos é Mais, Matheus Fernandes, Dj Cereja, Grupo Vou Zuar e o cantor Pedro Felipe.





A DJ tem quatro músicas lançadas. Entre elas, uma com Zeeba (‘It’s Your Life’) e outra com o belga Yves Paquet (‘Carry Me Home’), além de outras faixas que já estão produzidas e prontas para lançamento em breve.

Além de DJ e produtora musical, a jovem também é palestrante e em suas apresentações aborda assuntos como empreendedorismo, criatividade, sustentabilidade, humanização e futurismo; ativista de causas sociais e animais – é resgatista junto com a mãe e já recolheram e cuidaram de mais de 100 animais em situação de rua somente na pandemia– ; voluntária na ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) onde ajuda na arrecadação de doações, dedica uma parte do seu tempo as crianças e, em breve, também dará aulas de música.





Foi no veganismo onde descobriu um de seus grandes propósitos de vida: o de conscientizar as pessoas a buscarem um mundo melhor. Rivkah também é embaixadora da SBV (Sociedade Brasileira de Veganismo) e única criança a compor o quadro de sócia honorária do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que tem como presidente Janguiê Diniz.





Sobre Rivkah

Apesar de seus pais não serem DJs, sempre gostaram muito de música eletrônica. Por isso, não tinha como seu futuro ser diferente, o gosto pela música e a paixão pelo estilo musical já nasceram com ela.





Desde pequena, sempre foi muito interessada por música. Aos 09 anos fez um curso de DJ em Brasília, onde morava. Por ser muito nova, o curso só ensinava macetes para tocar e não treinava o ouvido para mixagem e outras técnicas importantes para a evolução como profissional.





Mas, ao frequentar o festival “Na Praia” - evento que acontece até hoje em Brasília - conheceu o DJ Sony, que era residente no festival. Ele se encantou por Rivkah e por sua vontade de aprender a tocar desde tão nova. Foi então que decidiu ajudar a jovem aspirante à DJ a aprender tudo sobre este novo mundo. Rivkah conta que o DJ a levava para uma casa noturna durante o dia para treinar mixagem exaustivamente até ela aprender.





Quando já estava desenvolvendo suas técnicas, DJ Sony a convidou para tocar com ele todos os finais de semana, para treinar e melhorar suas habilidades nas pick ups. Curiosa e muito dedicada, Rivkah se destacava dos demais e, em 2 meses, já estava tocando no palco principal daquele mesmo festival e, desde então, nunca mais parou.





Decidida a seguir carreira de DJ, Rivkah procurou cursos de produção musical para se especializar. Mas, por ser tão jovem, nenhum curso aceitava sua participação. Foi então que começou a estudar sozinha através de vídeos e aulas online. Quando acumulou conhecimento suficiente, procurou novamente os cursos e, hoje, tem 5 deles concluídos.





Fez também aulas de violino por um tempo, e hoje estuda baixo e piano - instrumentos que ela domina - além de fazer aulas de teoria musical.





Em 2018, foi eleita uma das 30 crianças prodígio do Mundo pela TV5 e isso rendeu a Rivkah um documentário contando um pouco de sua história, intitulado “Enfants Prodiges”, e foi veiculado em janeiro de 2019 no Canadá e Europa.





Com a repercussão do programa, ela recebeu convites para se apresentar na França e Holanda e, também, participou do famoso programa de televisão France’s Got Talent (“La France a un incroyable talent”), no mesmo ano, sendo uma das semifinalistas. Além disso, Rivkah também foi eleita por votação, no site “djanetop.com", a DJ mulher (DJane) número 08 da América do Sul, na frente de nomes que já estão na cena eletrônica há muitos anos.





Recentemente, Rivkah participou da ‘Amsterdam Dance Event’, a maior conferência de Música Eletrônica do Mundo, impressionando ao falar sobre tecnologia, sustentabilidade e o futuro do planeta.





Também foi convidada por Carlinhos Brown para fazer uma participação em uma obra digital NFT para arrecadação de fundos para o projeto ‘SOS Amazônia’.