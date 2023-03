Saiba onde ver o Oscar 2023, que anuncia vencedores em cerimônia neste domingo

A atual temporada de prêmios de cinema chega ao fim neste domingo (12), quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood enfim anuncia os vencedores da 95ª edição do Oscar.



A cerimônia, que acontece novamente no Dolby Theatre, em Los Angeles, começa às 21h do horário de Brasília.





Publicidade

Publicidade

Como nos últimos anos, a expectativa é que ela dure três horas. Para os brasileiros que pretendem acompanhar o anúncio dos vencedores, será possível ver a íntegra da festa pelo canal pago TNT ou pelo serviço de streaming HBO Max.





Ao vivo, a transmissão terá apresentação e comentários de Ana Furtado e Michel Arouca. Já Caroline Ribeiro e Aline Diniz estarão no tapete vermelho conversando com as celebridades da cerimônia, num pré-show que começa a ser exibido às 20h.





Haverá tradução simultânea da cerimônia, que no Dolby Theatre será comandada pelo apresentador e humorista americano Jimmy Kimmel. Quem perder a exibição em tempo real terá ainda três dias para vê-la na íntegra na HBO Max.





Nesta edição do Oscar, dez filmes brigam pela estatueta principal. "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", com 11 indicações, é o favorito, mas também estão fortes nesta categoria e em outras os longas "Os Banshees de Inisherin", "Tár", "Nada de Novo no Front" e "Os Fabelmans".