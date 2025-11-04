Seletiva vai escolher super fãs para show exclusivo e gratuito do Maroon 5





Depois de anunciar a estreia da plataforma Bud Live com Maroon 5, a Budweiser dá início à busca pelos super fãs da banda no Brasil — aqueles que vão viver uma noite inesquecível em um show intimista e exclusivo, no dia 5 de dezembro, em São Paulo. Os fãs serão escolhidos a dedo em eventos especiais que acontecerão em novembro, em Curitiba (PR), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Para participar, basta se inscrever no site oficial e comparecer ao local da seletiva — mas é bom chegar cedo, porque as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas até nesta quinta-feira (6) pelo site http://www.budlive.com.br/promomaroon5.

Durante o evento, os participantes terão que mostrar, na prática, o quanto conhecem e amam o Maroon 5, em um dia de desafios, dinâmicas e celebração, tudo com o clima grandioso que só Bud sabe criar. Os selecionados serão contatados em até dez dias úteis após a apuração, por telefone, e-mail e/ou WhatsApp. O grupo de fãs verificados terá seus nomes divulgados no site oficial e ganhará um par de ingressos para curtir uma noite memorável com os maiores hits da banda e versões ao vivo das faixas inéditas de Love Is Like, o mais recente álbum de estúdio do Maroon 5.





Budweiser é uma marca global conhecida por aproximar os fãs dos ídolos e já tem uma longa trajetória ao lado dos maiores eventos e das grandes estrelas da música mundial. “Maroon 5 tem uma relação especial com o Brasil e com os fãs daqui, reconhecidos como os mais apaixonados do mundo. Por isso, ninguém melhor do que eles para abrir a Bud Live, uma plataforma criada justamente para celebrar essa conexão. Ser fã é mais do que ouvir a playlist do artista preferido ou ir a shows — é sobre sentir a música, se emocionar diante do ídolo e viver momentos que ficam para sempre na memória. Queremos reconhecer essa conexão e reforçar a relação histórica que Budweiser tem com a música e com os fãs”, afirma Mariana Santos, diretora de marketing da marca no Brasil.

