INSCRIÇÕES ATÉ QUINTA-FEIRA (6)

Seletiva vai escolher super fãs para show exclusivo e gratuito do Maroon 5

Redação Bonde com assessoria de imprensa
04 nov 2025 às 15:45

Foto: Divulgação
Depois de anunciar a estreia da plataforma Bud Live com Maroon 5, a Budweiser dá início à busca pelos super fãs da banda no Brasil — aqueles que vão viver uma noite inesquecível em um show intimista e exclusivo, no dia 5 de dezembro, em São Paulo. Os fãs serão escolhidos a dedo em eventos especiais que acontecerão em novembro, em Curitiba (PR), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Para participar, basta se inscrever no site oficial e comparecer ao local da seletiva — mas é bom chegar cedo, porque as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas até nesta quinta-feira (6) pelo site http://www.budlive.com.br/promomaroon5.

Durante o evento, os participantes terão que mostrar, na prática, o quanto conhecem e amam o Maroon 5, em um dia de desafios, dinâmicas e celebração, tudo com o clima grandioso que só Bud sabe criar. Os selecionados serão contatados em até dez dias úteis após a apuração, por telefone, e-mail e/ou WhatsApp. O grupo de fãs verificados terá seus nomes divulgados no site oficial e ganhará um par de ingressos para curtir uma noite memorável com os maiores hits da banda e versões ao vivo das faixas inéditas de Love Is Like, o mais recente álbum de estúdio do Maroon 5.


Budweiser é uma marca global conhecida por aproximar os fãs dos ídolos e já tem uma longa trajetória ao lado dos maiores eventos e das grandes estrelas da música mundial. “Maroon 5 tem uma relação especial com o Brasil e com os fãs daqui, reconhecidos como os mais apaixonados do mundo. Por isso, ninguém melhor do que eles para abrir a Bud Live, uma plataforma criada justamente para celebrar essa conexão. Ser fã é mais do que ouvir a playlist do artista preferido ou ir a shows — é sobre sentir a música, se emocionar diante do ídolo e viver momentos que ficam para sempre na memória. Queremos reconhecer essa conexão e reforçar a relação histórica que Budweiser tem com a música e com os fãs”, afirma Mariana Santos, diretora de marketing da marca no Brasil.

Foto: Divulgação


Mais do que um show, o Bud Live é uma celebração de tudo o que move os fãs: a música, a emoção e a conexão que atravessa fronteiras. E Bud convida cada um deles a fazer parte dessa história desde o primeiro passo — das seletivas até a última nota do grande dia. Além das seletivas, fãs de todo o Brasil poderão ainda participar de outras iniciativas para garantir seu ingresso. Para saber mais, devem ficar de olho nas redes sociais @budweiser_br.


Bud Live e o país dos fãs mais apaixonados


É no Brasil que os artistas se emocionam, interrompem apresentações para ouvir a plateia cantar mais alto que o palco e saem com a sensação de ter vivido algo único. Bud Live vem oficializar esse papel e transformar o país em palco dos shows mais icônicos do mundo — e o show de Maroon 5 é apenas o começo. A plataforma, que é um presente de Bud a todos os fãs apaixonados, visa proporcionar experiências exclusivas, sempre com a premissa de colocar os fãs no centro, aproximar ídolos e público e criar encontros que viram história.


Para saber mais sobre a Bud Live, confira o filme da plataforma aqui e acesse o manifesto de lançamento no site oficial. Para não perder nenhuma novidade, acompanhe a marca nas redes sociais @budweiser_br.

Serviço


Curitiba (PR)

Inscrições pelo site www.budlive.com.br/promomaroon5

de 23/10 até 06/11

Data da seletiva: 09/11

Horário: a partir das 8h

Local: Ópera Concept Hall

Endereço: Rua Via Veneto, 505 - Santa Felicidade, Curitiba - PR, 82020-470

entretenimento Arte Cultura Show Música Maroon 5
Últimas notícias

