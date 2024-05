Anitta participa como jurada do RuPaul's Drag Race e exalta Pabllo Vittar e Gloria Groove

Foi ao ar nesta sexta-feira (24) o terceiro episódio de RuPaul's Drag Race: All Stars 9, com Anitta como jurada convidada.



A brasileira esteve na bancada ao lado da apresentadora RuPaul e dos jurados fixos Michelle Visage e Carson Kressley.

O perfil oficial do reality show no Instagram anunciou assim a participação da brasileira: "Do Rio para Hollywood! A supestar Anitta se junta aos nossos jurados em um novo episódio."



Em sua participação no programa, Anitta aproveitou a oportunidade para exaltar as artistas drags brasileiras. Ela elogiou Pabllo Vittar e Gloria Groove e contou que, no Brasil, as cantoras têm muito sucesso e reconhecimento do grande público.

"No Brasil, o público é obcecado por Gloria Groove, Pabllo Vittar. Minha mãe e minha família são fãs. Elas são cantoras 'mainstream'. Pabllo foi a primeira cantora drag que teve destaque. Temos músicas juntas", contou Anitta.



"Quando eu as convido para cantar comigo no Carnaval, eu até paro de performar e fico babando. Elas são tão boas", elogiou a cantora.

Nas redes sociais, Pabllo Vittar e Gloria Groove agradeceram os elogios. "Anitta, é tão lindo ver o seu amor por nós e pela nossa comunidade, nunca vou me cansar de ser grata! Te amo", escreveu Pabllo no Instagram.



"Que momento! Anitta mencionando o meu nome e a nossa cultura drag brasileira dentro do programa que ajudou a mudar minha vida. Só a gente sabe o quanto lutamos diariamente para ver a nossa arte rompendo barreiras. E que honra a nossa viver na mesma geração que você, minha irmã superstar Pabllo Vittar. Vai Brasil", comemorou Gloria.



O episódio está disponível na plataforma de streaming Paramount Plus.