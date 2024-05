Por onde andam as 'Angelicats', as 'Paquitas' de Angélica?

Após o sucesso do documentário sobre Xuxa Meneghel, a Globoplay resolveu produzir uma obra do gênero, mas com as Paquitas como protagonistas, intitulado "Para Sempre Tão Bom: Paquitas". As ex-assistentes de palco da rainha dos baixinhos fizeram muito sucesso na década de 1980, e logo se tornou comum a presença de jovens ajudantes nos programas infantis da época para conter a euforia das crianças.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na extinta Rede Manchete [1983-1999], a então adolescente Angélica, estreou no comando do Clube da Criança em 1987, e assim como Xuxa, também tinha suas auxiliares de palco, no início chamadas de Clubetes, e posteriormente Angelicats.

Publicidade



Ao contrário das Paquitas, elas eram em sua maioria morenas e com um figurino multicolorido. O intuito não era copiar, mas se diferenciar das loiras concorrentes. As primeiras cinco clubetes duraram pouco tempo, apenas três meses, sendo a segunda formação mais duradoura. Algumas delas inclusive seguiram carreira artística e se tornaram atrizes consagradas, enquanto outras optaram pelo anonimato.





Você se lembra delas? Por onde andam algumas ex-assistentes de palco da Angélica? E quem são as famosas?



Camila Pitanga (1988)

Publicidade



Muito antes de se tornar conhecida em novelas como A Próxima Vítima, e Paraíso Tropical, Camila Pitanga, 46, foi uma das assistentes de palco da loirinha da Manchete. Ela tinha apenas 12 anos. A experiência foi breve, apenas alguns meses, mas a atriz se recorda com carinho daquela época e explica a razão de ter ficado tão pouco tempo.



"Eles renovaram (as clubetes) porque a Angélica começou a ter a perspectiva de viagens com shows, então eles queriam assistentes que pudessem viajar, e eu, muita nova com escola, não era compatível", contou Camila ao F5. A atriz guarda boas memórias: "Adorava ser a criança cuidando de criança (risos), fui muito feliz ali, é um encontro que tenho para a vida com a Angélica e as meninas".

Publicidade





Joana Limaverde (1988 a 1989)



Ela nasceu em berço artístico, filha do cantor e compositor Ednardo, do hit "Pavão Mysteriozo", tema da novela Saramandaia, de 1976. Aos 13, Joana integrou o time de clubetes, onde permaneceu por cerca de oito meses. Ela lembra como tudo começou: "Fui convidada para fazer o teste na Manchete, o pai de um primo era redator do programa; o teste era cantar e dançar".

Publicidade



Sobre seu afastamento, explica que foi por vontade própria. "Pedi para sair, gravávamos até tarde da noite, eu estudava de manhã... Minha vontade era fazer teatro, e não me sentia muito bem com o ambiente de competição entre as clubetes"; diz. Joana esteve na festa de 15 anos de Angélica, amplamente noticiada na mídia, na época. "Ela sempre foi muito legal e simpática com todos", conta, referindo-se à apresentadora.



Atriz há mais de 30 anos, Joana fez várias novelas como Xica da Silva, Uga Uga, Celebridade, Bang Bang, e passou por diversas emissoras. Formada em cinema, desde 2015 ela mora em Fortaleza (Ceará) e trabalha em gestão e produção cultural, faz parte da diretoria do Fórum Audiovisual Siará Cine e atualmente é assistente de produção da série "Belchior-Alucinação" para o Canal Brasil.

Publicidade