Ator do Vecna de 'Stranger Things' diz que todos estão ferrados na 5ª temporada

"Eles estão ferrados. Se achavam que as coisas estavam feias nesta temporada, eles nem imaginam a próxima –eu vou pegar vocês!"

É assim, sem cerimônia, que Jamie Campbell Bower, intérprete de Vecna, fala sobre a quinta e última temporada de "Stranger Things", que ainda não tem data para estrear. "As coisas só pioram, então eu vou atrás de toda a culpa e vergonha que você esconde", continua, brincando, ao responder o que espera de seu vilão no futuro.

No Brasil para divulgar o segundo volume da quarta temporada, lançado na semana passada, junto com Joseph Quinn, o ator conta estar ansioso para o que os próximos episódios reservam para os habitantes de Hawkins, cidade que pode ser destruída a qualquer momento agora que Vecna terminou sua matança adolescente e criou uma ponte entre o Mundo Invertido e a nossa dimensão.





Vecna chegou atrasado à trama, mas já causando um estrago enorme, admite Bower. Para o personagem, o ator conta ter passado sete horas e meia na cadeira de maquiagem, a cada dia de gravação. O visual do monstrengo, afinal, é como aquele de uma pessoa com o corpo coberto por carne viva, no melhor estilo Freddy Krueger, inspiração dos irmãos Duffer para a quarta temporada de "Stranger Things".





Antes disso, porém, o ator e a equipe por trás do visual de Vecna levaram cerca de um mês para criar moldes e fazer testes até chegar ao visual que vemos nas telas. "Sempre que eu ia gravar, uns cinco caras me cercavam e ficam me cutucando o tempo todo, fazendo a maquiagem e colando próteses, então depois disso eu sempre precisava de meia hora sozinho para me preparar", explica.

Apesar de o vilão de "A Hora do Pesadelo" ser a principal influência para a concepção de Vecna, Campbell Bower conta que ele, pessoalmente, preferiu se inspirar mais no Pinhead, de "Hellraiser: Renascido do Inferno", outro terror icônico dos anos 1980.





Para ele, apesar de Freddy Krueger, assim como Vecna, brincar com a realidade e os maiores medos das pessoas, ele opera em meio ao caos.





Mas o vilão de "Stranger Things" é mais estrategista, crítico e introspectivo, características que, como Pinhead, ele julgou mais importantes para sua cruzada sobrenatural –ele, no entanto, admite ter pendurado cartazes de "A Hora do Pesadelo" e decorado seu escritório com um boneco do serial killer durante as filmagens.





Campbell Bower recebeu vários nomes na quarta temporada da série. Vecna deve ser o mais lembrado, mas antes disso ele foi o "número um" e, ainda mais cedo, o jovem atormentado Henry Creel.





Fazer a transição de uma figura aparentemente dócil e inocente para um louco assassino não foi fácil, mas foi um desafio especial, conta o ator, que acredita que o rapaz "educado e vitimizado pelo mundo à sua volta" fica cruel porque "toda a esperança é tirada dele".





Na trama, Victor tem poderes sobrenaturais com os quais não lida muito bem. Após matar sua mãe e a irmã e incriminar o próprio pai, na infância, ele vai parar num laboratório que quer transformar crianças em seres superpoderosos –o mesmo onde Eleven foi criada.





Depois de desobedecer às regras do vilanesco cientista Martin Brenner, no entanto, ele é submetido a uma série de humilhações e choques elétricos, que o deixam ainda mais amargurado. Certo dia, com a ajuda da protagonista de "Stranger Things", ele se liberta, causa uma matança e abraça, enfim, o alter-ego Vecna.





Ansioso para se reunir com o elenco da série e com os irmãos Duffer -que ele diz escreverem com uma honestidade e paixão que contaminam todos à sua volta- para a derradeira temporada, Campbell Bower deve ficar no Brasil mais alguns dias.





No país, ele planeja ver uma partida de futebol e algum show. Por enquanto, o que mais o impressionou foi passar com o avião sobre a Amazônia -"só isso já foi impressionante".





*

STRANGER THINGS (4ª TEMPORADA)

Quando Disponível na Netflix

Classificação 16 anos

Elenco Millie Bobby Brown, Winona Ryder e David Harbour

Produção EUA, 2022

Criação Matt Duffer e Ross Duffer