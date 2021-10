Com o fim de 'Casamento às Cegas', veja outros realities de amor na Netflix

Se você é do tipo que não se cansa de assistir a declarações de amor, "boys lixo" em ação e DRs nas frentes das câmeras, a primeira temporada do reality show "Casamento às Cegas - Brasil", que tem seus dois últimos episódios colocados no ar nesta quarta-feira (20) pela Netflix, vai deixar saudades.

A série, uma reprodução da versão americana, que fez sucesso na plataforma no ano passado, tem dado o que falar nas redes sociais desde que jogou um tempero brasileiro no formato. Por aqui, os episódios mantêm o romance e as confusões, mas ganham charme especial com cenas em churrascos em família e cantadas que fazem parte do repertório nacional.

Nesta quarta, a Netflix revela quais casais disseram "sim" no altar após se conhecerem apenas pela voz, em cabines fechadas, e enfrentarem uma amostra intensa e rápida da vida conjugal que precede o casamento.





Se os desfechos não forem suficientes ou a produção deixar saudades, o streaming guarda outras produções recheadas de cenas emocionantes e caóticas de amor e pegação -desde pessoas que vão a encontros às cegas maquiadas como animais ou criaturas míticas a jovens no espectro do autismo em busca do amor. Veja abaixo como assistir a cinco delas.

​Amor no Espectro





A produção australiana acompanha jovens no espectro autista que querem encontrar o amor. Em meio a encontros rápidos ou às cegas, eles fazem amigos, se aventuram no mundo dos relacionamentos e contam os desafios da empreitada.





Austrália, 2019. Com: Nick e Vanessa Lachey. Duas temporadas (11 episódios). 10 anos. Na Netflix





Brincando com Fogo





Neste outro formato gringo com versão brasileira, dez "pegadores compulsivos" vão parar em um retiro paradisíaco onde podem fazer praticamente tudo pelo prêmio de R$ 500 mil -menos pegação.





Brasil, 2021. Com: Bruna Louise. Uma temporada (8 episódios). 16 anos. Na Netflix





EUA, 2019. Com: Desiree Burch. Duas temporadas (19 episódios). 16 anos. Na Netflix





Casamento às Cegas





Depois de o reality americano se tornar sensação mundial, a Netflix aposta em uma versão brasileira com direito a muitas declarações de amor e confusões em português. Na experiência que quer descobrir se a máxima de que o amor é cego é verdadeira, homens e mulheres passam dias se conhecendo em cabines, mas separados por paredes. O tão esperado encontro só acontece depois que eles encontram seus pares e fazem o pedido de casamento. É aí que o sonho -ou pesadelo- começa, com lua de mel, a nova vida conjugal e, enfim, o altar.





Brasil, 2021. Com: Camila Queiroz e Klebber Toledo. Uma temporada (10 episódios). 14 anos. Na Netflix





EUA, 2020. Com: Nick e Vanessa Lachey. Uma temporada (14 episódios). 14 anos. Na Netflix





O Crush Perfeito/Dating Around





No programa com versões nos Estados Unidos e no Brasil, seis solteiros vão a cinco encontros às cegas arranjados pela produção. Depois de muito papo e, quem sabe, algo mais, os participantes devem escolher um dos pretendentes para um segundo encontro.





Brasil, 2020. Uma temporada (6 episódios). 14 anos. Na Netflix





EUA, 2019. Duas temporadas (12 episódios). 14 anos. Na Netflix





Sexy Beasts - Amor Desmascarado





Em busca de relacionamentos que vão além da aparência, solteiros aceitam ser transformados em animais, monstros e criaturas míticas com ajuda de maquiagens para embarcar em encontros divertidos às cegas. É a chance de assistir a um castor e um duende fazendo esculturas de gelo, entre outras cenas inesperadas.





Reino Unido, 2021. Com: Rob Delaney. Duas temporadas (12 episódios). 12 anos. Na Netflix