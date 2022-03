Courteney Cox diz que não se impressiona com comédias após 'Friends'

Durante participação no podcast "Just For Variety", a atriz Courteney Cox revelou que não se impressiona com as novas produções de comédias após estrelar "Friends".

A artista de 57 anos que interpretou Monica Geller na sitcom contou que a série elevou seu julgamento. "Eu simplesmente não acho mais comédias tão engraçadas, não sei por que me sinto mal em dizer isso", confessou.

"Eu venho de uma sitcom icônica que ainda se mantém e foi muito relevante para todos, mas para outros que tentam fazer isso, eu teria medo de fazer outra sitcom porque não quero ser comparada a 'Friends'", revelou.





Recentemente, Courteney Cox contou um pouco sobre situações engraçadas que aconteceram enquanto ela filmava a reunião do elenco de "Friends", lançada ano passado.