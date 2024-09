Doador de esperma com mais de 500 filhos processa Netflix por documentário

O doador de esperma Jonathan Meijer, 43, entrou com um processo contra a Netflix por entender que o documentário sobre ele, "O Homem com Mil Filhos", no ar na plataforma desde julho, é "sensacionalista".



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Meijer é um holandês que diz ter gerado cerca de 550 filhos pelo mundo com suas doações. A Netflix, porém, afirma que ele teria tido mais de 3.000 herdeiros. Ele se negou a participar da produção.

Publicidade



"550 é o número que conheço com certeza. O resto são apenas especulações. Por isso, iniciei um processo para combater essas mentiras", disse ele à emissora de televisão holandesa NPO1. Ele também tenta a remoção do projeto do ar.



No ano passado, um tribunal o proibiu de continuar doando esperma e disse que ele havia mentido deliberadamente a centenas de famílias sobre o número de bebês que havia tido no passado.



Na série, várias mulheres que usaram o sêmen de Meijer contam como elas teriam sido enganadas. Uma delas disse que se sentiu "traída, triste e com raiva" ao descobrir quantos filhos Meijer tem.



O doador se defende e afirma que muitas das pessoas que receberam seu esperma "estão felizes".