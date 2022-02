'Friends A Reunião' é o programa mais visto a bordo de aviões; veja lista

Diversas empresas aéreas disponibilizam sistemas de entretenimento a bordo de seus aviões. Com catálogo variado, é possível assistir desde séries até filmes, passando por esportes e canais ao vivo em algumas situações.

Entre os conteúdos sob demanda, o episódio especial "Friends - A Reunião" é o favorito a bordo das aeronaves. O levantamento foi feito pela Emirates e pela Latam a pedido do F5 (veja mais abaixo).

As listas não são idênticas, tendo em vista que as companhias atendem públicos de diferentes regiões do mundo e possuem catálogos variados. Entretanto, em ambos os casos é mostrado um favoritismo pela série dos seis amigos de Nova York (EUA), que foi exibida entre os anos de 1994 e 2004.





Outra série que está entre as mais vistas das duas empresas é "Mare of Easttown", que retrata a vida de uma detetive que investiga o assassinato de uma mãe adolescente enquanto tem de lidar com uma série de problemas pessoais. Assim como o episódio especial de "Friends"





Veja a seguir a lista dos conteúdos mais por empresa aérea:

LATAM (JANEIRO DE 2022)

Filmes

"007 - Sem Tempo para Morrer (No Time to Die)"

"Venom: Tempo de Carnificina (Let there be carnage)"

"Free Guy: Assumindo o Controle" Séries

"Friends - A Reunião" "Os Simpsons"

"Mare of Easttown"





Música (por artista)

Adele

Bruno Mars

David Guetta





EMIRATES (2021) Filmes

"Tenet"

"Cruella"

"Bad Boys para Sempre"

"Dupla Explosiva 2 - E a Primeira-Dama do Crime"

"Quem Você Pensa que Sou"

"Druk - Mais uma Rodada"

"Mulan"

"Luca"

"Soul"

"Wizarding World - Série de filmes de Harry Potter"





Programas de TV

"Friends - A Reunião"

"Mare of Easttown"

"A Comissária de Bordo - The Flight Attendant"

"Succession"





Esportes ao vivo

UEFA Euro 2020

Jogos Olímpicos de Verão de 2020

Wimbledon 2021 The British Open

Finais da NBA