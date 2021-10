'House of the Dragon', derivada de 'Game of Thrones', ganha primeiro teaser

A HBO Max divulgou o primeiro teaser da série derivada de "Game of Thrones", a esperada "House of the Dragon". A nova produção deve chegar à plataforma de streaming em 2022 e já deixou fãs da história ansiosos com o vídeo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"House of the Dragon" acontece 200 anos antes dos eventos de "Game of Thrones" e conta a história da House Targaryen e da guerra civil de Targaryen, que ficou conhecida como a "Dança dos Dragões". A nova série terá 10 episódios, segundo o site Variety.

Continua depois da publicidade





O trailer é narrado pelo Príncipe Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith. Enquanto são apresentados trechos de várias lutas, o ator diz: "Deuses, reis, fogo e sangue. Os sonhos não nos tornaram reis –os dragões sim".





A produção é baseada no livro "Fire and Blood" de George R.R. Martin, e foi iniciada em 26 de abril. As gravações da série foram interrompidas temporariamente devido à Covid-19, mas foram retomadas rapidamente após uma pausa de dois dias para o elenco e equipe técnica.

Continua depois da publicidade





Recentemente, foram revelados sete novos nomes no elenco da série: Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson e Gavin Spokes, para somar a Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans e Fabien Frankel.





Nas redes sociais, fãs e internautas comentaram e celebraram o teaser. "Que delícia que essa série vai ser, que venha para me fazer esquecer aquele final horroroso de 'GoT' e vingar a injustiça com a 'mami' Daenerys", pontuou uma.





"As viúvas de 'Game of Thrones' estão como hoje? Rindo à toa! Vai ter muitos dragões, conspirações e mortes, sim! Pode vir, série da década!", escreveu uma segunda. "Como foi bom viver na mesma época que 'Game of Thrones'. Como é bom viver na mesma época que 'House of the Dragon'", pontuou um terceiro.