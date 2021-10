Memes com boneca de 'Round 6' divertem internautas

"Round 6" se tornou um dos maiores sucessos da Netflix desde que estreou no dia 17 de setembro. Mesmo quem ainda não assistiu a série coreana já viu vários memes engraçados nas redes sociais, principalmente com a boneca sinistra que elimina candidatos. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Uma das últimas brincadeiras dos internautas é com um despertador inspirado no jogo "Batatinha frita, um, dois, três". O vídeo mostra um relógio segurado pela boneca soando o alarme. Como a pessoa não acorda, ela abre a boca, vira a cabeça e acerta um dardo no dorminhoco.

Os internautas adoraram o relógio e comentaram na postagem no Instagram que esse poderia ser o produto mais vendido da história. Outro perguntou: "Quem mais foi buscar [o produto] no Aliexpress?"

Outro meme compartilhado nas redes coloca uma versão gigante da boneca próximo a um cruzamento com semáforo. "Para os que não querem respeitar os semáforos", escreveu o internauta.

para os que não querem respeitar os semáforos. pic.twitter.com/CKPzkai5if — ᴅᴇɴɪs ッ ³⁰ (@dwnizin) September 27, 2021

Internautas também compartilharam várias imagens da boneca ao lado do personagem do Homer Simpson. "Eu vendo essa boneca em todo lugar, sem saber o porquê." Em uma publicação no Twitter um internauta compartilha um vídeo da boneca cantando ao lado de um relógio e dardos sendo atirados contra personagens de desenhos.

Eu vendo essa boneca em todo lugar, sem saber o porquê pic.twitter.com/2lcDBhcXxB — Juninho (@postsdojuninho) September 27, 2021