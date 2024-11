Mostra sobre 'Friends' chega a SP com promessa de colocar fãs como protagonistas de cenas

Para celebrar os 30 anos da criação de "Friends", série icônica da Warner Bros., uma exposição imersiva chega à capital paulista a partir de quinta-feira (28), quando alguns cenários da sitcom em tamanho real estarão disponíveis para visitação no shopping Cidade São Paulo.





Parte de uma turnê mundial, "The Friends Experience" já passou por mais de 20 cidades e faz sua estreia na América Latina. São 16 ambientes, construídos no último andar do shopping.





De acordo com Marcelo Flores, CEO da Businessland, produtora responsável pela montagem no Brasil, as instalações propõem que os fãs passem de audiência para protagonistas.





Segundo o executivo, a mostra é diferente da que aconteceu em 2019, realizada pela Casa Warner. "Era uma exposição produzida no Brasil, com ambientes cenograficamente simples e painéis. Agora, tudo foi projetado como se fosse usado para gravação", afirma.





Ao contrário da edição de Londres, aqui será permitido fotografar com celular em todos os ambie ntes. Em alguns pontos, há profissionais para fazer registros, com custo adicional, mas não obrigatórios.





O enredo da sitcom, com fãs fiéis até hoje, gira em torno de seis jovens amigos que contam uns com os outros para enfrentar situações de trabalho, relacionamentos e a vida em uma grande cidade. Sucesso de audiência do canal Warner, o seriado atualmente está disponível na plataforma de streaming Max.





No início da exposição, assim como na abertura da série, um sofá com uma fonte ao fundo recepciona os fãs. Em seguida, é possível observar réplicas de roteiros e figurinos utilizados em cena.





Todos os personagens do sexteto são destacados em momentos icônicos da série. Na sala Pivot, por exemplo, é possível ver o sofá que Ross Geller (David Schwimmer) trava ao tentar desesperadamente subir uma escada em um episódio clássico.





A caminhada segue para o espaço que retrata o dia em que Joey Tribbiani, interpretado por Matt LeBlanc, veste todas as roupas de Chandler, vivido por Matthew Perry (1969-2023). Outro momento relembra o capítulo em que Rachel Green (Jennifer Aniston) escreve uma carta para Ross (de 18 páginas) em uma das idas e vindas do casal.





O apartamento de Monica (Courteney Cox) também está lá, assim como o táxi de Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), que aparece estacionado em uma rua de Nova York e antecede o ponto alto da mostra: o café Central Perk.





O cenário é reproduzido com mesas, sofá, balcão e cadeiras. Anexo, há um café de verdade, montado pela rede Biscoitê e que atende quem sonha em tomar uma bebida nas xícaras enormes, como acontece na série.





Na compra de ingressos, já é possível garantir um combo de biscoito e café por R$ 35 (disponível apenas online). Outros produtos podem ser consumidos diretamente no local.





Para finalizar, uma loja com produtos licenciados vende camisetas, broches e outras lembranças. Toda a visita leva até duas horas para ser feita e os horários com novos grupos são liberados a cada 15 minutos.





A mostra ocupa cerca de 1.300 metros quadrados do shopping na avenida Paulista, perto da estação Trianon-Masp. "A escolha é para garantir que o espaço seja acessível por carro, ônibus e metrô", afirma Marcelo Flores.





Serviço:

THE FRIENDS EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO

Quando Estreia: qui. (28). Ter. a dom., das 11h às 21h

Ingressos a partir de R$ 79,80 (inteira) em Fever Up

Onde Shopping Cidade São Paulo - av. Paulista, 1.230, Bela Vista, região central

