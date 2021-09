Netflix anuncia segunda temporada de 'Sintonia' para outubro

Em novembro de 2020, os atores principais da série contaram que mantinham contato com alguns moradores da comunidade do Jaguaré, em São Paulo, onde gravaram algumas cenas da trama.





"Os moradores da comunidade nos receberam com muita animação, foi uma alegria. Muita gente da comunidade, inclusive, ajudou trabalhando nos bastidores", disse a atriz Bruna Mascarenhas, que na trama vive Rita.





Intérprete do personagem Nando, o ator Christian Malheiros revelou que um jovem que o costumava chamar de pai troca mensagens com ele até hoje pelo Facebook. As revelações foram feitas pelos artistas no festival da Netflix Tudum, apresentado por Maisa.





Veja o trailer da série: