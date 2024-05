Segunda temporada de 'Os Anéis de Poder' ganha teaser e data de estreia

O Prime Video divulgou nesta terça-feira (14) o primeiro teaser da segunda temporada da série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", que estreia em dia 29 de agosto. No novo cartaz, Sauron (Charlie Vickers) aparece em uma nova forma que o ajudará a enganar os habitantes da Terra-média, período de milhares de anos antes dos eventos de "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis", de J.R.R. Tolkien.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A primeira temporada, que teve maior orçamento de todos os tempos para uma série (em torno de US$ 1 bilhão ou R$ 5 bilhões), foi um sucesso para a plataforma e se tornou uma das primeiras séries originais a ser vista por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. A produção gerou mais assinaturas no serviço de streaming durante a sua janela de lançamento do que qualquer conteúdo anterior.

Publicidade



O teaser da segunda temporada leva os espectadores em uma viagem cheia de ação de volta à Segunda Era de Tolkien, e mostra a presença maligna ascendente de Sauron, que continua sua busca vingativa pelo poder total. A prévia, que destaca a potência cinematográfica pela qual a série é reconhecida, ainda anuncia o retorno de muitos personagens já conhecidos dos fãs, incluindo Galadriel, Elrond, Príncipe Durin IV, Arondir e Celebrimbor, além de revelar a tão esperada criação de mais Anéis.



A nova fase mergulha até mesmo seus personagens mais queridos e vulneráveis em uma maré crescente de escuridão, desafiando cada um a encontrar seu lugar em um mundo que está cada vez mais à beira da calamidade. Elfos e anões, orcs e homens, feiticeiros e pés-peludos... à medida que as amizades se desgastam e os reinos começam a se fragmentar, as forças do bem lutarão cada vez mais bravamente para manter o que é mais importante para eles: uns aos outros.