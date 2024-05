Longa-metragem londrinense “O Homem Crocodilo” estreia em junho no Cinesesc de São Paulo

O Filme londrinense ''O Homem Crocodilo'', produzido pela Kinopus, irá estrear em 17 de junho no Cinesesc, em São Paulo, dentro do 16º In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical. Com roteiro, direção e montagem de Rodrigo Grota, o filme é um dos seis longas que integram a Competição Nacional do festival, que será realizado de 12 a 23 de junho.





O longa-metragem investiga o inconsciente e o universo estético do compositor londrinense Arrigo Barnabé, autor de álbuns clássicos como Clara Crocodilo, além de trilhas sonoras para cinema, teatro, e composições eruditas em variados formatos. O Homem Crocodilo recria o universo musical e afetivo de Arrigo a partir de cenas ficcionais em que ele atua, mescladas a material de arquivo, animações e interações inéditas com o músico.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A nossa ideia era propor uma linguagem em sintonia com a estética do Arrigo, algo fragmentado, sem começo nem fim, com uma estrutura um tanto estranha, que expressasse um sentimento de simultaneidade. Dessa forma, o filme é composto por uma série de aproximações com estilos diferentes, o que inclui trechos mais contemplativos, oníricos, e outros mais documentais, sensoriais”, explica o diretor Rodrigo Grota, que teve a ideia de realizar esse filme há 20 anos, quando Arrigo compôs a trilha para o seu primeiro curta.





Além das exibições presenciais no Cinesesc, na Cinemateca e no Cine Olido, o In-Edit Brasil irá contar com uma versão on-line nas plataformas Itaú Cultural Play, Sesc Digital e Spcine Play. “Estamos muito felizes com essa seleção, pois é um festival que tem tudo a ver com o espírito do filme. Temos mais de 30 músicas do Arrigo em O Homem Crocodilo, celebrando sua criatividade e 50 anos de trajetória”, salienta o produtor executivo Guilherme Peraro.

Publicidade





O Homem Crocodilo é o sexto longa produzido pela Kinopus, produtora sediada em Londrina e que ao longo de 20 anos produziu cinco séries de TV e nove longas. Com Ariela Pauli, Maíra Kodama e Stella Rea no elenco, o filme conta com direção de fotografia de Anderson Craveiro, animações de Guilherme Gerais, pesquisa de Roberta Takamatsu e mixagem de Felipe Andrade, entre outros. O patrocínio é do Governo do Paraná/Ancine/FSA/BRDE.





O filme também inclui imagens inéditas oriundas de produções anteriores realizadas pela produtora Kinopus com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). Além disso, foram utilizados na produção da obra equipamentos disponibilizados pela Prefeitura, através do NPD (Núcleo de Produção Digital de Londrina).