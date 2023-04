'Stranger Things' vai ganhar animação após fim da série em 2024

A série "Stranger Things" vai acabar na quinta temporada, que tem estreia confirmada para 2024, mas a Netflix já planeja novos passos para a franquia. O streaming encomendou uma série animada que deve se passar no mesmo universo da atração original. Segundo o portal americano Variety, a Netflix encomendou a série nesta segunda-feira (10). A animação vai ser desenvolvida por Eric Robles e pelo estúdio Flying Bark Productions.





"Sempre sonhamos com uma animação de 'Stranger Things' no estilo dos desenhos animados de sábado de manhã, que crescemos amando, e ver esse sonho se realizar tem sido completamente emocionante", disseram os irmãos Duffer, criadores do programa, em comunicado.

Publicidade