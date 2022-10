Novo série do 'Sonic' ganha pôsteres e data de lançamento pela Netflix

A Netflix revelou nesta quinta-feira (27) os primeiros pôsteres da animação 'Sonic Prime', com participação de lendários personagens como 'Sonic', 'Shadow', 'Knuckles', 'Amy Rose' e 'Tails', além de oficializar 15 de dezembro como a data de lançamento na plataforma.





A primeira temporada contará com 24 episódios, sendo o retorno do diretor Jeff Fowler (Sonic: O Filme) e dos roteiristas Pat Casey (Transylmania) e Josh Miller (Golan the Insatiable) às produções. O coletivo de roteiristas que formam o The Man of Action Entertainment assumirá a função de showrunner da série, além da produção executiva do projeto.

Segundo a Netflix, as aventuras cheias de ação de Sonic the Hedgehog entram em cena quando um desentendimento com Dr. Eggman [Robotnik] resulta em um evento literal de destruição do universo. "Desesperado para reconstituir sua realidade primordial e salvar seus velhos amigos, Sonic corre pelo Shatterverse, descobrindo mundos estranhos e recrutando novos amigos em uma aventura épica de uma vida".





Ainda nesta quinta, a empresa deve lançar um novo teaser para 'Sonic Prime' durante o programa semanal chamado Geeked: Toon-In, que vai ao ar às 21h (horário de Brasília) pelos canais Geeked Tiktok e Netflix Twitch.

Confira os pôsteres: