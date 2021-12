Tigre vai produzir nova edição de série sobre gambiarras com humorista

A webserie "O Caçador de Gambiarras", que a Tigre lançou no mês passado com o ator e humorista Paulo Vieira, alcançou cerca de 16 milhões de visualizações no YouTube e vai ter uma segunda temporada em 2022.

Na produção de quatro episódios, o artista visita brasileiros que fizeram algum improviso em casa para mostrar como poderiam ser solucionados com os produtos da fabricante de materiais hidráulicos.

Segundo Gustavo Mayrink, diretor de criação e conteúdo da Talent Marcel, agência que criou o trabalho, o engajamento da audiência impulsionou a ideia inicial, que era entender a origem do hábito cultural do brasileiro de fazer as gambiarras.