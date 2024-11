Transfobia de J.K. Rowling não afeta série de Harry Potter, diz CEO da HBO

O chefe da HBO, Casey Bloys, afirmou que as declarações transfóbicas de J.K. Rowling "não vão afetar" a produção da série de Harry Potter, inspirada no universo do bruxo criado pela autora britânica.





Casey abordou o assunto durante coletiva de imprensa. Na ocasião, ele foi questionado sobre as declarações de J.K., que se posiciona contra os direitos das pessoas transgêneros, e garantiu que as opiniões da autora "não terão impacto" na série de Harry Potter.





Bloys, no entanto, admitiu que Rowling está "bastante envolvida" no desenvolvimento da série. "Acredito que, sim, ela terá opiniões sobre a contratação de nosso elenco. No entanto, as visões dela não vão afetar na escolha dos atores, tampouco dos diretores, produtores ou qualquer coisa assim", declarou.





A HBO prepara uma série derivada dos livros de J.K., que terá a escritora como produtora executiva. A emissora garante que a trama será "uma adaptação fiel" aos livros e ao universo que os fãs se apaixonaram no cinema. Até o momento, no entanto, o elenco da produção não foi revelado.





TRANSFOBIA





Nos últimos anos, J.K. Rowling é acusada de transfobia por não respeitar os direitos das pessoas transgêneros. A escritora se refere a mulheres transgêneros como homens, justifica seu preconceito na "liberdade de expressão" e até já desafiou a polícia.





Em março deste ano, Rowling chegou a ser denunciada por uma apresentadora trans. Segundo a agência Reuters, India Willoughby, a primeira apresentadora transgênero na TV britânica, acusou Rowling de "crime de ódio" por causa de comentários feitos pela autora. J.K nega as acusações ao afirmar que não é crime ter opiniões críticas ao tema de gênero.





J.K. Rowling já foi criticada até mesmo pelos atores do elenco original de Harry Potter. A autora também já criticou os protagonistas de sua franquia, Daniel Radcliffe e Emma Watson por defenderem publicamente os direitos das pessoas transgêneros.





