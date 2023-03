Uma pandemia de fungos como na série "The Last Of Us" seria possível fora da ficção científica?

A série The Last of Us, da HBO, chegou ao final de sua primeira temporada, mas continua sendo um dos temas mais discutidos nas redes sociais. Baseada no jogo criado pela Naughty Dog e pela Sony Interactive Entertainment, um vírus mortal se espalha rapidamente pelo mundo e pessoas infectadas se transformam em mortos-vivos. O mundo basicamente está destruído e, como é explicado no começo da série, acredita-se que tudo tenha sido causado por um fungo chamado Cordyceps, que existe na vida real!

Mas então tudo isso realmente vai acontecer? Essa pandemia vai afetar nossas vidas? O que a ciência de hoje diz? Pensando em te responder isso tudo, o cientista de dados e epidemiologista Mauro Cardoso, da healthtech 3778, preparou o material abaixo sobre as mudanças climáticas e como o desmatamento pode facilitar no surgimento de novas epidemias. Publicidade Publicidade



Anitta está confirmada no elenco da nova temporada de 'Elite' da Netflix Anitta, 29, que já disse ter vontade de seguir carreira como atriz, é confirmada no elenco da sétima temporada da série espanhola "Elite" (Netflix).





O cenário de The Last of Us é possível? Veja a opinião do epidemiologista