Vilã de 'WandaVision' vai ganhar série no Disney+

Agatha Harkness, a vilã de "WandaVision" vivida pela atriz Kathryn Hahn, vai estrelar uma nova série no Disney+, segundo informa nesta quinta-feira (7) a Variety.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a revista, o projeto é descrito como uma comédia de humor sombrio. Jac Schaeffer, redator principal de "WandaVision", é apontado como roteirista e produtor executivo do spin-off.

Continua depois da publicidade





A Marvel se mantém em silêncio sobre a produção. Procurada pela Variety, a atriz não se pronunciou sobre o assunto.





Kathryn Hahn foi indicada ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV por sua atuação em "WandaVision" –a vencedora foi Julianne Nicholson por "Mare of Easttown".

Continua depois da publicidade





Na produção, Hahn faz o papel de Agnes, a vizinha curiosa do casal Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany). Com o decorrer da série, ela se revela como a poderosa bruxa Agatha, que tenta acabar com a protagonista.