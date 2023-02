Sesi Cultura abre inscrições para oficina de canto em Londrina

A oficina vai trabalhar com Canto Coral a fim de desenvolver habilidades interpessoais e processos musicais de canto, de forma a contribuir positivamente com a saúde mental dos participantes.

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Canto Coral do Sesi Cultura em Londrina até o dia 24 de fevereiro, sexta-feira, via preenchimento de formulário do Google Forms.





As artes expressivas, como o canto, colaboram com a felicidade das pessoas e, por isso, quem está apresentando dificuldades de socialização, ansiedade e depressão podem ter no canto uma alternativa complementar para melhorar sua saúde mental.





As aulas são gratuitas, voltadas para adultos e ocorrem no Senai/Sesi Londrina. As vagas são prioritárias para trabalhadores das indústrias da região e colaboradores do Sistema Fiep, porém, não são exclusivas.

Publicidade





Os adultos maiores de 16 anos da comunidade também podem tentar uma vaga na Oficina, que ocorre até o final do ano. As aulas acontecerão todas quartas-feiras das 18h às 19h30 e tem previsão de início no dia 1º de março. Os selecionados serão informados via e-mail ou WhatsApp, informados na inscrição.





SERVIÇO

Publicidade





Oficina de Canto Coral no Senai/Sesi em Londrina





Inscrições: até 24/02/23 (Acesse o linktr.ee em @sesiculturapr)

Publicidade

Investimento: atividade gratuita

Classificação: a partir de 16 anos

Endereço: Senai/Sesi Londrina, Rua Belém, 844. Londrina – PR

Informações: (43) 9 8850 9066