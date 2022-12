Shows da posse de Lula serão transmitidos pela TV e internet

Reforçando a estreita ligação entre a música e a política que teve seu auge no país com canções de protesto compostas nas décadas de 1970 e 80, a solenidade de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá como trilha sonora shows de artistas dos mais variados estilos musicais.





Batizado de Festival do Futuro, o evento que acontece no próximo domingo (1º), em Brasília, contará com a apresentações de Paulinho da Viola, Pabllo Vittar, Zélia Duncan, Martinho da Vila, Maria Rita e Chico César, dentre outros.

A solenidade e os espetáculos terão transmissão ao vivo a partir das 15 horas e poderão ser assistidos pelos principais canais de TV aberta (Globo, SBT, Bandeirantes) e também pelo Globoplay.







Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o 39º presidente eleito do Brasil desde a proclamação da República.

A sessão solene de posse terá início às 15h, no Congresso Nacional com a execução do Hino Nacional, a assinatura do termo de posse e um pronunciamento à nação. Já a programação do Festival do Futuro tem início agendado a partir das 11h, na Esplanada dos Ministérios.





Os shows acontecerão em dois palcos que foram batizados com os nomes das cantoras Elza Soares e Gal Costa, falecidas em 2022.

Artistas que se posicionaram a favor de Lula durante a campanha eleitoral em shows e pelas redes sociais estarão presentes no evento. É o caso de Pabllo Vittar, Chico César, Teresa Cristina, Zélia Duncan e Margareth Menezes, que aceitou o convite para assumir a recriação do Ministério da Cultura.





O Festival do Futuro foi organizado pela futura primeira-dama, Janja Lula, para celebrar a vitória presidente nas urnas. A apresentação ficará por conta de Titi Müller e Paulo Vieira. A estimativa é de que o evento reúna cerca de 300 mil pessoas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.