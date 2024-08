3ª edição do festival Tropicadelia em Londrina tem funk, pop, rock e muito mais

Com a ousada proposta de unir diferentes tribos por meio da música, a 3ª edição do festival Tropicadelia conta com vários artistas que prometem agitar as 12 horas do evento, que o ocorre no sábado (24) no Parque de Exposições Ney Braga em Londrina. Nomes do rap, funk, rock, reggae e também da música eletrônica se apresentam em três palcos diferentes; muitos deles aterrissam em solo pé-vermelho pela primeira vez.





O destaque do evento é o show do rapper Mano Brown, integrante do grupo Racionais MCs, que convida o mineiro Djonga para uma colaboração no palco. Mesclando o repertório de mais de três décadas do grupo à sucessos do álbum solo ‘’Boogie Naipe’’ (2016), o anseio do público pela presença de Brown na cidade é pautada pela carreira musical do rapper, mas principalmente também pela figura simbólica que ele se tornou ao longo dos anos. A última vez em que ele esteve na cidade foi com o Racionais em 2015.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os passos de Brown e do Racionais pavimentaram a caminhada de vários outros artistas, incluindo Djonga, o que torna a colaboração ainda mais especial. A mais recente apresentação do rapper mineiro foi em 2022 e esgotou os ingressos e, na época, ele disse à FOLHA que “queria outro sold out na próxima vez em que retornasse”, além de agradecer o carinho do público londrinense.





Não por menos, esta edição do festival Tropicadelia também teve os ingressos esgotados meses antes da data do evento. Nas redes sociais, Brown celebra a parceria: “mais que especial a presença de Djonga! Cê é louco (sic.), esse aí é Champions League!”, destacou.

Publicidade





Fruto da precursão e raízes do Racionais no movimento Hip Hop brasileiro está Jeysa Ribeiro, nome de batismo da artista Duquesa que tem presença estimada no evento.





Aos 24 anos e com mais de 1 milhão de ouvintes mensais, a baiana de Feira de Santana é um dos grandes nomes desta geração do ritmo musical. Duquesa começou a carreira em 2015 e logo foi notada pela gravadora e selo musical ‘’Boogie Naipe’’, conduzida pela família de Brown. Em constante ascensão, foi representante do Brasil ao ser indicada como ‘’Melhor Novo Artista Internacional” no prêmio Bet Awards - que celebra a cultura preta nos Estados Unidos - no início de 2024, teve o nome anunciado como atração do próximo Rock in Rio e, agora, se apresenta em Londrina pela primeira vez.





Seus sucessos transitam entre o R&B, trap e rap; com letras que geram identificação entre jovens mulheres, em especial as pretas e periféricas, Duquesa possui os hits ‘’99 problemas’’, ‘’Taurus’’ e ‘’Gostosas Inteligentes’’ compondo o repertório do show do segundo álbum ‘’Taurus Vol. 2’’ lançado neste ano.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.