Frio está de volta: saiba como a mudança de temperatura pode afetar a saúde

Após dias de calor intenso em meio ao inverno, com temperaturas chegando a 35°C na quinta-feira (22), uma nova frente fria deve derrubar os termômetros em Londrina e região neste fim de semana, que chega junto com a chuva prevista para este sábado (24). Essa mudança brusca pode trazer danos à saúde e favorecer o aparecimento de infecções respiratórias, crises alérgicas, afetar os batimentos cardíacos e a pressão arterial e desencadear a baixa imunidade do corpo.





De acordo com o infectologista do Hospital Evangélico de Londrina Diogo Rossi, a variação de temperatura contribui para intercorrências nas vias respiratórias e formação de doenças. “No inverno, temos uma circulação maior de vírus respiratórios e [ocorrência de] quadros gripais, além de ficarmos em ambientes mais fechados e aglomerados, propiciando a disseminação de vírus”, explica.

A associação entre doenças respiratórias e temperaturas baixas no inverno não é apenas uma coincidência. Um dos fenômenos que contribui para isso é a baixa umidade do ar e o calor intenso – este último, incomum no inverno.





Segundo dados do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) a umidade relativa caiu muito no Paraná, chegando a apenas 12% na última terça-feira (20). O ideal para a saúde humana é em torno de 60%.

"Estamos enfrentando um período de seca e baixa umidade do ar, que favorecem sintomas de doenças crônicas como a asma, trazendo tosses e dificuldade para respirar. Além disso, a baixa umidade gera um processo irritativo das vias aéreas", informa o infectologista.