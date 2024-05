90ª Festa do Padroeiro começa nesta quinta na Paróquia Santo Antônio de Cambé

Uma das mais tradicionais da região, a 90ª Festa de Santo Antônio começa nesta quinta-feira (30) em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). O Centro de Eventos e a Paróquia receberão a tradicional quermesse, show de prêmios, churrasco, leilão, o esperado bolo de Santo Antônio, além de muitos shows musicais. O evento é organizado pela Paróquia Santo Antônio em parceria com a Prefeitura de Cambé.





A Festa de Santo de Antônio é mais antiga que a paróquia, com 81 anos, e que a própria cidade de Cambé, que completa 77 anos em 2024. Isso porque, o município como conhecemos começou em torno da vida religiosa e, desde a vinda dos colonos, se buscavam formas de arrecadar dinheiro para a construção da paróquia e locais onde poderiam se encontrar e ter a vivência da fé cristã. Com isso, a festa é tão marcante e parte do calendário de eventos municipais.

"A história da Festa, motivada para a construção da Paróquia, se confunde com a própria história de nosso município, sendo motivo de muita alegria e comemoração, passando de geração em geração, e que deve ser cultivada entre as nossas famílias em memória de nossa história”, ressaltou a secretária de Educação e Cultura, Estela Camata.





