Corpus Christi: confira a programação das celebrações em Londrina e região

A programação do dia 30 começa às 7h, com a adoração eucarística individual, seguida da adoração eucarística comunitária às 16h e, por fim, a missa e procissão às 17h.

Na Catedral Metropolitana de Londrina, a programação começa às 2h da manhã de quinta-feira, com a confecção do tapete, simbolizando onde Jesus irá passar, ao longo das travessas padre Eugênio Herter e Bernardo Greis.

Com o ressignificado do ritual voltado então para anunciar a presença de Deus pela cidade, os fiéis podem se juntar aos eventos nas igrejas, visitar santuários e participar de procissões em Londrina e região.

A data pode ter alterações de quando acontece, mas sempre cai em uma quinta-feira, sendo a quinta seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Ainda, é celebrada 60 dias depois do domingo de Páscoa. A escolha do dia fixo foi feita como uma forma de se lembrar da última ceia de Cristo com seus apóstulos, momento em que se foi instituída a eucaristia, segundo a crença católica.

“Quando a eucaristia surgiu, Jesus não tinha o objetivo de que fosse usada para a doação, mas sim como alimento. Entretanto, com o passar do tempo, depois que o papa Urbano IV instituiu a solenidade de Corpus Christi, as procissões passaram a existir com o objetivo de dizer ‘Deus habita essa cidade’, no sentido de que Deus está conosco e acreditamos nele”, explica o padre.

Mostrar que Deus habita essa cidade, esse é o objetivo de se fazer procissões no dia de Corpus Christi, segundo o Padre Joel, da Catedral Metropolitana de Londrina. A celebração que acontece na quinta-feira (30) é um ritual católico voltado para a declaração na crença de que Jesus está presente na eucaristia, que representa o Corpo e do Sangue de Jesus Cristo na hóstia consagrada.

A programação começa com uma Missa às 7h e Missa Solene e procissão eucarística com a confecção de tapetes processionais às 16h. Este ano, com as obras de reforma da praça, os 64 tapetes serão montados apenas no estacionamento no fundo da igreja.

Ainda na região, a Paróquia Santo Antônio também terá uma programação especial para a data, começando com uma missa no INSA (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora), localizado na Rua Pará, 854. Em seguida, os fiéis poderão participar de uma procissão e, por fim, da benção final na Igreja Matriz, localizada na rua Espanha, 289.

A cidade de Jacarezinho é a casa de diversos santuários importantes do Paraná, alguns, inclusive, fazem parte da Rota do Rosário , projeto que tem como finalidade unir santuários e a divulgação dos patrimônios cultural, histórico e arquitetônico, indo do Norte Pioneiro aos Campos Gerais, como museus, festas, celebrações, shows, eventos religiosos e culturais, entre outros.





Ibiporã

A principal solenidade de Corpus Christi acontecerá em torno da Paróquia Nossa Senhora da Paz, localizado na Rua Primeiro de Maio, 350, Centro de Ibiporã. Com início a adoração ao Santíssimo as 08h, Santa Missa as 09h, logo após Procissão do Santíssimo Sacramento da Eucaristia pelas ruas e benções dos enfermos durante o trajeto. O percurso iniciará no interior da igreja passando pelas ruas; Primeiro de Maio, 19 de Dezembro, Ezequiel Jorge, Dom Pedro II e retorna para a Primeiro de Maio, finalizando com a benção final, em frente a matriz.





A procissão contará com a tradicional confeccão dos tapetes, que este ano será confeccionado com pó de serra, sal, folhas e desenhos impressos. Serão mais de 30 comunidades que se reunirão a partir das 4h da manhã para o trabalho de confecção dos tapetes com o tema ''Santíssimo Sacramento da Eucaristia! Fonte de Vida! Ano 2024 (ano da oração). Os preparativos para o dia de Corpus Christi já se iniciaram há pelo menos 30 dias.





Apucarana

A celebração principal acontecerá no Ginásio de Esportes Lagoão (Rua Antônio Ostrenski - Vila Sao Carlos) ás 15h, com a Santa Missa sendo ministrada por Dom Carlos José, Bispo da Arquidiocese de Apucarana. Após o término da missa, a procissão segue pelos tapetes, finalizando na escadaria da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, localizada na rua Praça Ruy Barbosa, Centro.





O tapete de 1.072 metros de comprimento, com vários desenhos aleatórios, estará presente desde o Ginásio até a escadaria da igreja matriz da cidade. A confecção iniciará a partir das 05h da manhã após o café da manhã coletivo, e contará com a ajuda de quase mil pessoas para o trabalho de montagem dos tapetes. Alguns tapetes já foram feitos adiantados por crianças de escolas. Haverá também caixas para arrecadações de alimentos e cobertores, no interior do lagoão para ajudar famílias carentes de Apucarana.