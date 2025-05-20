Abordando liderança, livro 'Não seja babá de gente grande' será lançado em Londrina

O livro chamado “Não seja babá de gente grande” acaba de ganhar o Brasil com um olhar prático sobre a construção de equipes de trabalho engajadas. O livro, de autoria do empresário Fabiano Zanzin, será lançado oficialmente em Londrina nesta quarta-feira (21) na Livraria da Villa, às 19h, no Aurora Shopping.





A obra propõe um olhar direto e prático sobre a construção de equipes engajadas e produtivas, desmistificando o microgerenciamento e mostrando caminhos para que líderes cultivem autonomia e alta performance.

Com vasta experiência em gestão e cultura organizacional, o autor utiliza exemplos reais e ferramentas testadas para ajudar gestores e empresários a transformarem seus times. A obra traz uma abordagem inovadora e acessível, indo além da teoria e fornecendo estratégias aplicáveis a diferentes setores do mercado.





“O líder é responsável por estabelecer o equilíbrio entre o emocional e a razão da empresa. O desempenho dessa tarefa evita a romantização e a toxicidade. E esse é o desafio das lideranças, transformar equipes dependentes ou desfuncionais, em um time engajado. Já que estes líderes normalmente se encontram em um papel exaustivo, em um ambiente de trabalho de dependência e passividade”, explica Zanzin.

Para o autor, “cultura de gestão” é um dos fatores capazes de influenciar o engajamento nas equipes e promover conexões entre a empresa e o profissional. A abordagem vai além da teoria, passando por estratégias aplicáveis em diferentes setores do mercado. O conteúdo trata sobre uma liderança que inspira crescimento e a contribuição de cada membro da organização para que os objetivos sejam alcançados. Entre os assuntos está a implementação de metas desafiadoras, mas que tenham recompensas justas.





As páginas são resultado de uma vasta experiência de 18 anos do autor em gestão e cultura organizacional, com exemplos reais para ajudar gestores e empresários na transformação de times. O guia prático funciona para empresas independentemente do tamanho da organização.

Uma sessão de autógrafos e um coquetel aberto ao público geral serão realizados durante o evento. Não é preciso confirmar presença ou realizar a retirada de ingressos. Durante o lançamento, Zanzin compartilhará insights e responderá dúvidas sobre os desafios da liderança moderna. O livro é lançado pela Editora Gente, considerada destaque no mercado editorial brasileiro principalmente nas editorias de gestão e educação.

Lançamento:





Dia: quarta-feira (21 de maio)

Local: Livraria da Villa no Aurora Shopping

Horário: 19h



