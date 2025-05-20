Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Nesta quarta, às 19h

Abordando liderança, livro 'Não seja babá de gente grande' será lançado em Londrina

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
20 mai 2025 às 17:11

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O livro chamado “Não seja babá de gente grande” acaba de ganhar o Brasil com um olhar prático sobre a construção de equipes de trabalho engajadas. O livro, de autoria do empresário Fabiano Zanzin, será lançado oficialmente em Londrina nesta quarta-feira (21) na Livraria da Villa, às 19h, no Aurora Shopping.


A obra propõe um olhar direto e prático sobre a construção de equipes engajadas e produtivas, desmistificando o microgerenciamento e mostrando caminhos para que líderes cultivem autonomia e alta performance.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Com vasta experiência em gestão e cultura organizacional, o autor utiliza exemplos reais e ferramentas testadas para ajudar gestores e empresários a transformarem seus times. A obra traz uma abordagem inovadora e acessível, indo além da teoria e fornecendo estratégias aplicáveis a diferentes setores do mercado.


“O líder é responsável por estabelecer o equilíbrio entre o emocional e a razão da empresa. O desempenho dessa tarefa evita a romantização e a toxicidade. E esse é o desafio das lideranças, transformar equipes dependentes ou desfuncionais, em um time engajado. Já que estes líderes normalmente se encontram em um papel exaustivo, em um ambiente de trabalho de dependência e passividade”, explica Zanzin. 

Publicidade


Para o autor, “cultura de gestão” é um dos fatores capazes de influenciar o engajamento nas equipes e promover conexões entre a empresa e o profissional. A abordagem vai além da teoria, passando por estratégias aplicáveis em diferentes setores do mercado. O conteúdo trata sobre uma liderança que inspira crescimento e a contribuição de cada membro da organização para que os objetivos sejam alcançados. Entre os assuntos está a implementação de metas desafiadoras, mas que tenham recompensas justas. 


As páginas são resultado de uma vasta experiência de 18 anos do autor em gestão e cultura organizacional, com exemplos reais para ajudar gestores e empresários na transformação de times. O guia prático funciona para empresas independentemente do tamanho da organização.

Publicidade


“O líder é responsável por estabelecer o equilíbrio entre o emocional e a razão da empresa. O desempenho dessa tarefa evita a romantização e toxicidade. E esse é o desafio das lideranças, transformar equipes dependentes ou disfuncionais, em um time engajado. Já que estes líderes normalmente se encontram em um papel exaustivo, em um ambiente de trabalho de dependência e passividade” - expica Zanzin.


Uma sessão de autógrafos e um coquetel aberto ao público geral serão realizados durante o evento. Não é preciso confirmar presença ou realizar a retirada de ingressos. Durante o lançamento, Zanzin compartilhará insights e responderá dúvidas sobre os desafios da liderança moderna. O livro é lançado pela Editora Gente, considerada destaque no mercado editorial brasileiro principalmente nas editorias de gestão e educação. 

Publicidade


Lançamento:


Publicidade

Dia: quarta-feira (21 de maio)

Local: Livraria da Villa no Aurora Shopping 

Horário: 19h


Leia também:

Imagem
Combate à exploração infantil é campanha da rede de ensino de Londrina
Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o número de casos recebidos pelo Disque 100 saltou de 6.380, em 2020, para 18.826 em 2024, totalizando mais de 115 mil vítimas por ano
livros Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas