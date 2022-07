Banda londrinense Terra Celta vai se apresentar no Rock in Rio

Brasileiros de todas regiões do país já começaram a contagem regressiva para o Rock in Rio 2022. O evento reunirá alguns dos artistas mais badalados do mundo na capital fluminense entre os dias 2 e 11 de setembro. A concorrida line up do festival contará com a presença de uma banda londrinense. O grupo Terra Celta fará duas apresentações diárias abrindo e encerrando a programação da Rock Street Mediterrâneo, uma das ruas mais animadas da Cidade do Rock.



“A Rock Street é uma rua é cheia de atrações. É um lugar super bacana que reúne música, dança e números circenses. Todo mundo acaba se encontrando ali e se divertindo bastante. A gente vai tocar no meio da galera. Somos uma das poucas atrações que vai se apresentar todos os dias do festival. A gente vai abrir e fechar a Rock Street. São duas apresentações de uma hora cada com shows diferentes que acontecerão entre outras duas atrações diárias”, detalha Elcio Oliveira Filho, responsável pelos vocais, violino e nyckelharpa da banda Terra Celta.

Ele explica que a Rock Street segue uma temática diferente a cada edição do Rock in Rio. “Nesse ano o tema será o Mediterrâneo. Então a gente está preparando um repertório um pouco diferente, com músicas nossas com novos arranjos e também músicas folclóricas da França e do Sul da Itália, incluindo as tarantelas de Nápoles e da Sardenha. Algumas delas a gente já está tocando em shows e a resposta do público é sempre muito bacana”, afirma.





Essa será a quarta participação do grupo londrinense no Rock in Rio. “A gente já tocou no Rock in Rio do Rio de Janeiro, de Lisboa e de Las Vegas. Acho que participar de um evento desse porte é um selo de qualidade, uma premiação por anos de luta por uma identidade musical e uma certeza de que o caminho que a gente escolheu está correto. A repercussão é sempre muito boa. E eu acho que dessa vez a gente está mais maduro em relação à expectativa em torno do festival, dos contatos que a gente pode fazer e de como aproveitar ao máximo o que uma oportunidade dessa nos oferece", ressalta.







