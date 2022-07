1º Bateraço reúne 90 bateristas para celebrar o Dia do Rock em Londrina

O chão do estacionamento aberto do Boulevard Londrina Shopping tremeu, na tarde deste domingo (17), durante o 1° Bateraço. O evento realizado para celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado no último dia 13, reuniu cerca de 90 bateristas profissionais e amadores com a missão de executar grandes clássicos do rock e levantar o público. Após o bateraço, o público pode curtir o show da banda Cometz, que apresentou clássicos do rock, hits dos anos 1980 e hard rock.

No comando das baterias, havia músicos de todas as idades. Com apenas oito anos, João Miguel Santos Borges demonstrava muita familiaridade com os instrumentos. Ele começou a tocar com um ano de idade, juntando as panelas de casa. Os pais perceberam logo o dom do filho para a música e investiram no talento. Atualmente, o garoto toca na igreja e na banda da guarda-mirim de Londrina. “Ensaiei um pouco e acho que vai ficar legal”, disse ele, pouco antes da apresentação, cheio de expectativa.

De longe, os pais, Rosana e Ricardo Leal Borges, acompanhavam, orgulhosos. “Tudo o que pede ele toca. Sempre teve bom gosto para música e consegue tocar qualquer ritmo”, comentou o pai. “Nas aulas de musicalização, ele passou por vários instrumentos, mas sempre parava mesmo na bateria. Ele tem um potencial nato para esse instrumento.”







Baterista iniciante, André Vinícius Bandeira é autodidata no instrumento e, antes da apresentação em grupo, segurava no colo o filho Francisco, de dez meses, “apaixonado por bateria e percussão”. “A expectativa é a melhor. Esse evento é um marco para Londrina para representar os bateristas daqui. Os bateristas sempre estão atrás do palco, mais reclusos. Aqui, são protagonistas.”







