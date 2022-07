Bateristas se encontram no 1° Bateraço guiados pela banda Cometz em Londrina

O estacionamento descoberto do Boulevard Shopping se transformará, neste domingo (17) às 16h, em um grande palco de baterias com a realização do 1º Bateraço – Edição Especial do Rock - evento que vai reunir bateristas profissionais, amadores e entusiastas, com o desafio de tocarem o instrumento simultaneamente, guiados pela banda londrinense Cometz e por mais 11 bateristas ancoras.





Para participar do evento vivenciando esta experiência, é preciso se inscrever gratuitamente no Espaço do Cliente do Boulevard Shopping até esta sexta-feira (15). Os participantes receberão um par de baquetas exclusivo e uma camiseta do evento.



Para os espectadores, basta comparecer e aproveitar o entretenimento no local. O evento contará ainda com o show de rock banda Cometz, referência na execução dos grandes sucessos do Queen, uma das maiores bandas do mundo.