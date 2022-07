Sepultura é mais uma atração confirmada na Virada Cultural em Maringá

Após a confirmação de Gal Costa , o evento Virada Cultural divulgou nesta quarta-feira (13) mais uma atração ao público: a banda Sepultura. A banda de heavy metal promete agitar as estruturas do evento aberto ao público que ocorre em Maringá nos dias 30 e 31 de julho, na praça Salgado Filho.





Na última sexta-feira (8), o município anunciou o show da cantora de MPB Gal Gosta, que se apresentará no dia 30, na abertura do evento. Já a banda Sepultura marcará o encerramento das atrações, no dia 31, como explica o secretário de Cultura de Maringá, Victor Simião.



